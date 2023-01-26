Женское сердце может быть более стойким к стрессам, чем мужское: ученые показали разницу

О чем говорится в исследовании

Исследователи из Калифорнийского университета в Дейвисе обнаружили, что сердца самцов и самок мышей по-разному реагируют на гормон стресса норадреналин.

В частности, ученые сосредоточились на факторах, которые приводят к аритмии - типу сердечного расстройства, при котором импульсы, которые контролируют сердцебиение, не функционируют нормально. И это приводит к нарушениям частоты и ритмичности сердечных сокращений.

Команда разработала новый метод флуоресцентной визуализации, которая позволила определять реакцию сердца на гормоны и нейромедиаторы в режиме реального времени.

Для опыта использовали генетически модифицированную линию мышей CAMPER, у которой ткань сердечной мышцы передавала свет только во время очень специфической химической реакции в сердце - связывании цАМФ (циклический аденозин), который передает химический сигнал от гормонов и нейромедиаторов клеткам сердца.

Вывод ученых

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти людей во всем мире и ежегодно от них умирает почти 18 млн людей. И хотя от этих заболеваний страдают оба пола, исследования показывают, что подход к лечению должен отличаться, так как методы помощи мужчинам не всегда подходят женщинам.

Изучение влияния норадреналина, который в нашем организме одновременно выполняет функции нейромедиатора и гормона, связанного со стрессовой реакцией, на сердца самцов и самок мышей показали, что первичная реакциях у обоих полов на норадреналин одинакова.

Но у женщин некоторые части сердечной мышцы быстрее возвращаются к нормальной работе, чем у мужчин, что приводит к появлению электрической активности сердца.

На данный момент ученые не могут точно сказать, что означают эти отличия в электрической активности между сердцами самцов и самок. Вероятно, быстрое восстановление нормальной работы сердца у самок говорит о меньшей склонности женского пола к развитию сердечной аритмии. Для окончательного ответа на эти вопросы будут нужны дополнительные исследования.