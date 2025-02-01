Жінки після 40 років повинні обов'язково їсти ці продукти на сніданок: список

На сніданок після 40 років варто їсти лише корисні та легкі продукти, які будуть насичувати організм енергією. Лікар назвав основні продукти, які повинні обирати жінка на ранковий прийом їжі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Що їсти на сніданок після 40

Доктор Рамон де Кангас розповів, що жінкам варто їсти молочні продукти, фрукти, пластівці (наприклад, цільнозерновий хліб), горіхи, шоколад з високим вмістом какао, яйця та сардини.

Йогурт натуральний (без цукру) з вівсяними пластівцями, полуницею та волоськими горіхами буде найкращим варіантом. Жінки старше 40 років наближаються до менопаузи - стадії, яка визначається різким падінням вироблення гормонів і припиненням місячних.

Цей перехід може спричинити численні неприємні симптоми, включаючи припливи, проблеми зі сном, м’язові болі та рецидивуючі інфекції сечовивідних шляхів. Однак вживання правильної їжі може дещо полегшити цей стан.

Дослідження показали, що збільшення споживання омега-3 пов’язане з покращенням здоров’я жінок після менопаузи. Омега-3 жирні кислоти, які часто називають здоровими жирами, є в сардинах, а також у рибі, горіхах та інших продуктах.

Також жінки в постменопаузі, які їдять шоколад вранці, можуть відчувати кращий рівень глюкози в крові порівняно з тими, хто вживає його в інші час дня.

Професор Френк Шір розповів, не тільки що, але й коли людина їсть, може впливати на фізіологічні механізми, задіяні в регуляції ваги тіла.

Суп мінестроне на сніданок

Дослідник Ден Бюттнер радить їсти сардинський суп мінестроне на сніданок. Все через вражаючий вміст клітковини, стверджуючи, що його споживають люди, які найдовше живуть.

Він заявив, що такий суп на сніданок їдять люди із "блакитних зон" та живуть до 100 років.

Сардинці зазвичай їдять багато свіжої сезонної зелені, бобів, фруктів та цільнозернових продуктів. Мінестроне можна приготувати із сезонних овочів, але основні інгредієнти - це квасоля та фрегола, дрібна кругла паста з манної крупи.

Потрібно регулярно вживати рибу, м’ясо птиці, яйця, бобові та вищезгадані молочні продукти. Оскільки всі вони містять амінокислоти, що підтримують оптимальну роботу внутрішніх органів, м’язів та еластичність шкіри, і пришвидшують обмін речовин.