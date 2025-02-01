Женщины после 40 лет должны обязательно есть эти продукты на завтрак: список

На завтрак после 40 лет стоит есть только полезные и легкие продукты, которые будут насыщать организм энергией. Врач назвал основные продукты, которые должны выбирать женщина на утренний прием пищи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Что есть на завтрак после 40

Доктор Рамон де Кангас рассказал, что женщинам стоит есть молочные продукты, фрукты, хлопья (например, цельнозерновой хлеб), орехи, шоколад с высоким содержанием какао, яйца и сардины.

Йогурт натуральный (без сахара) с овсяными хлопьями, клубникой и грецкими орехами будет лучшим вариантом. Женщины старше 40 лет приближаются к менопаузе - стадии, которая определяется резким падением выработки гормонов и прекращением месячных.

Этот переход может вызвать многочисленные неприятные симптомы, включая приливы, проблемы со сном, мышечные боли и рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей. Однако употребление правильной пищи может несколько облегчить это состояние.

Исследования показали, что увеличение потребления омега-3 связано с улучшением здоровья женщин после менопаузы. Омега-3 жирные кислоты, которые часто называют здоровыми жирами, есть в сардинах, а также в рыбе, орехах и других продуктах.

Также женщины в постменопаузе, которые едят шоколад утром, могут чувствовать лучший уровень глюкозы в крови по сравнению с теми, кто употребляет его в другие время дня.

Профессор Фрэнк Шир рассказал, не только что, но и когда человек ест, может влиять на физиологические механизмы, задействованные в регуляции веса тела.

Суп минестроне на завтрак

Исследователь Дэн Бюттнер советует есть сардинский суп минестроне на завтрак. Все из-за впечатляющего содержания клетчатки, утверждая, что его потребляют люди, которые дольше всех живут.

Он заявил, что такой суп на завтрак едят люди из "голубых зон" и живут до 100 лет.

Сардинцы обычно едят много свежей сезонной зелени, бобов, фруктов и цельнозерновых продуктов. Минестроне можно приготовить из сезонных овощей, но основные ингредиенты - это фасоль и фрегола, мелкая круглая паста из манной крупы.

Нужно регулярно употреблять рыбу, мясо птицы, яйца, бобовые и вышеупомянутые молочные продукты. Поскольку все они содержат аминокислоты, поддерживающие оптимальную работу внутренних органов, мышц и эластичность кожи, и ускоряют обмен веществ.