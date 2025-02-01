Женщины после 40 лет должны обязательно есть эти продукты на завтрак: список
На завтрак после 40 лет стоит есть только полезные и легкие продукты, которые будут насыщать организм энергией. Врач назвал основные продукты, которые должны выбирать женщина на утренний прием пищи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Что есть на завтрак после 40
Доктор Рамон де Кангас рассказал, что женщинам стоит есть молочные продукты, фрукты, хлопья (например, цельнозерновой хлеб), орехи, шоколад с высоким содержанием какао, яйца и сардины.
Йогурт натуральный (без сахара) с овсяными хлопьями, клубникой и грецкими орехами будет лучшим вариантом. Женщины старше 40 лет приближаются к менопаузе - стадии, которая определяется резким падением выработки гормонов и прекращением месячных.
Этот переход может вызвать многочисленные неприятные симптомы, включая приливы, проблемы со сном, мышечные боли и рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей. Однако употребление правильной пищи может несколько облегчить это состояние.
Исследования показали, что увеличение потребления омега-3 связано с улучшением здоровья женщин после менопаузы. Омега-3 жирные кислоты, которые часто называют здоровыми жирами, есть в сардинах, а также в рыбе, орехах и других продуктах.
Также женщины в постменопаузе, которые едят шоколад утром, могут чувствовать лучший уровень глюкозы в крови по сравнению с теми, кто употребляет его в другие время дня.
Профессор Фрэнк Шир рассказал, не только что, но и когда человек ест, может влиять на физиологические механизмы, задействованные в регуляции веса тела.
Суп минестроне на завтрак
Исследователь Дэн Бюттнер советует есть сардинский суп минестроне на завтрак. Все из-за впечатляющего содержания клетчатки, утверждая, что его потребляют люди, которые дольше всех живут.
Он заявил, что такой суп на завтрак едят люди из "голубых зон" и живут до 100 лет.
Сардинцы обычно едят много свежей сезонной зелени, бобов, фруктов и цельнозерновых продуктов. Минестроне можно приготовить из сезонных овощей, но основные ингредиенты - это фасоль и фрегола, мелкая круглая паста из манной крупы.
Нужно регулярно употреблять рыбу, мясо птицы, яйца, бобовые и вышеупомянутые молочные продукты. Поскольку все они содержат аминокислоты, поддерживающие оптимальную работу внутренних органов, мышц и эластичность кожи, и ускоряют обмен веществ.
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