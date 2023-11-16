Жінка зробила найдовшу перуку і встановила рекорд: як виглядає її "творіння" (фото)

Чому жінка вирішила зробити найдовшу перуку

Вільямс з дитинства цікавилася рекордами та мріяла потрапити до списку тих, кому вдалося зробити щось неймовірне. Коли вона виросла, то почала робити перуки. Це стало справою її життя. Жінка навчала інших людей, а згодом у неї з'явилася ідея.

Вона вирішила зробити найдовшу перуку (351,28 метра). Друзі та родичі її підтримали. У результаті все вдалося.

Як виглядає найдовша перука (фото: guinnessworldrecords.com)

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Скільки грошей та часу витратила жінка

(фото: guinnessworldrecords.com)

(фото: guinnessworldrecords.com)

Коли перука була готова, Вільямс зіткнулася з новою проблемою. Вона почала шукати локацію для презентації свого "творіння". Щоб розкласти волосся та виміряти точну довжину, жінка віднесла його на швидкісну автомагістраль між двома містами.

Також вона пробувала розкласти перуку на стадіоні, але там не вистачало місця. Тепер Вільямс зберігає його у себе в офісі. Жінка пишається тим, що потрапила до "Книги рекордів", а тому готова показувати своє "творіння" усім охочим.