Жінка зіграла роль нареченої для Instagram та потрапила у хитру шлюбну аферу: деталі

Жінка з Австралії змушена була подати в суд на чоловіка, який її обманув під час фотосесії. Він запропонував їй зіграти роль нареченої для фото, які мали підвищити його рейтинг в Instagram, а згодом з'ясувалося, що вона тепер заміжня.

Молода жінка з Мельбурна, Австралія, познайомилася з чоловіком в додатку для знайомств. Вони одне одному сподобалися та почали зустрічатися. Через деякий час чоловік запросив її на "білу вечірку" в Сіднеї та попросив привезти з собою білу сукню - відповідно до теми заходу.

Коли жінка прибула до місця проведення вечірки, вона була шокована та розлючена, бо там були присутні тільки її партнер, фотограф, друг фотографа та одружувач. Чоловік відвів її вбік та пояснив, що це фальшиве весілля, виключно для фотосесії, щоб збільшити кількість підписників у соцмережах та підвищити рейтинг сторінки.

Жінка почала підозрювати, що щось тут не так і навіть подзвонила до подруги за порадою. Вона пояснила, шо її просять зіграти роль нареченої для фотосесії та спитала, чи є ризики. Подруга сказала, що не бачить у цій ситуації нічого поганого, але порадила не підписувати ніякі документи. Вони посміялися і жінка вирішила погодитися.

У відео та фото, які було знято, можна побачити молоду жінку, яка захоплено грає наречену. Вона обмінюється весільними обітницями з нареченим, цілується на камеру. Як згодом вона пояснила - робила все, щоб все виглядало реально, хоч і зовсім не уявляла себе нареченою.

Але найцікавіше трапилося за два місяці після цієї події. Молодий чоловік попросив жінку додати його як утриманця у своїй заяві на постійне проживання в Австралії, оскільки це допомогло б йому отримати постійне місце проживання.

Варто зазначити, що обидва були іноземцями в Австралії. І жінка сказала, що не може додати його в документи, оскільки вони не одружені. Яке ж було її здивування, коли вона дізналася, що вся ця фотосесія й була справжнім одруженням. Виявляється її партнер подав документи про намір одружитися, її підпис підробив за місяць до їхньої поїздки у Сідней.

"Мене бісить той факт, що я не знала, що це був справжній шлюб. І той факт, що він брехав від самого початку. І те, що він то все затіяв через документи", - заявила жінка у суді.

Чоловік на суді заперечував версію жінки та наполягав, що він зробив їй пропозицію за день до весілля і вона погодилася вийти за нього заміж на "секретній церемонії" в Сіднеї. Також він намагався обманути суд і казав, що вона переїхала до нього після знайомства. Але докази свідчили, що вони жили окремо.

Суддя звернув увагу, що у справі є багато речей, які не збігаються з версією подій чоловіка. Наприклад, чому весілля відбулося в Сіднеї, якщо обидва проживали у Мельбурні? Чому ніхто з друзів та рідних не був присутній на вечірці?

Тому сімейний суд Мельбурна визнав цей шлюб недійсним і анулював його.

"Вона вірила, що грає роль. І цю подію вона назвала "витівкою". Для неї було цілком доцільно прийняти образ нареченої, щоб підвищити достовірність зйомки. Але її довірою нагло скористалися", - сказав суддя.