Женщина сыграла роль невесты для Instagram и попала в хитрую брачную аферу: детали

Женщина из Австралии вынуждена была подать в суд на мужчину, который ее обманул во время фотосессии. Он предложил ей сыграть роль невесты для фото, которые должны были повысить его рейтинг в Instagram, а впоследствии выяснилось, что она теперь замужем.

Молодая женщина из Мельбурна, Австралия, познакомилась с мужчиной в приложении для знакомств. Они друг другу понравились и начали встречаться. Через некоторое время мужчина пригласил ее на "белую вечеринку" в Сиднее и попросил привезти с собой белое платье - в соответствии с темой мероприятия.

Когда женщина прибыла к месту проведения вечеринки, она была шокирована и разъярена, потому что там присутствовали только ее партнер, фотограф, друг фотографа и жених. Мужчина отвел ее в сторону и объяснил, что это фальшивая свадьба, исключительно для фотосессии, чтобы увеличить количество подписчиков в соцсетях и повысить рейтинг страницы.

Женщина начала подозревать, что что-то здесь не так и даже позвонила к подруге за советом. Она объяснила, что ее просят сыграть роль невесты для фотосессии и спросила, есть ли риски. Подруга сказала, что не видит в этой ситуации ничего плохого, но посоветовала не подписывать никакие документы. Они посмеялись, и женщина решила согласиться.

В видео и фото, которые были сняты, можно увидеть молодую женщину, которая увлеченно играет невесту. Она обменивается свадебными обетами с женихом, целуется на камеру. Как впоследствии она объяснила - делала все, чтобы все выглядело реально, хоть и совсем не представляла себя невестой.

Но самое интересное случилось через два месяца после этого события. Молодой человек попросил женщину добавить его как иждивенца в своем заявлении на постоянное проживание в Австралии, поскольку это помогло бы ему получить постоянное место жительства.

Стоит отметить, что оба были иностранцами в Австралии. И женщина сказала, что не может добавить его в документы, поскольку они не женаты. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что вся эта фотосессия и была настоящим бракосочетанием. Оказывается ее партнер подал документы о намерении жениться, ее подпись подделал за месяц до их поездки в Сидней.

"Меня бесит тот факт, что я не знала, что это был настоящий брак. И тот факт, что он врал с самого начала. И то, что он это все затеял из-за документов", - заявила женщина в суде.

Мужчина на суде отрицал версию женщины и настаивал, что он сделал ей предложение за день до свадьбы и она согласилась выйти за него замуж на "секретной церемонии" в Сиднее. Также он пытался обмануть суд и говорил, что она переехала к нему после знакомства. Но доказательства свидетельствовали, что они жили отдельно.

Судья обратил внимание, что в деле есть много вещей, которые не совпадают с версией событий мужа. Например, почему свадьба состоялась в Сиднее, если оба проживали в Мельбурне? Почему никто из друзей и родных не присутствовал на вечеринке?

Поэтому семейный суд Мельбурна признал этот брак недействительным и аннулировал его.

"Она верила, что играет роль. И это событие она назвала "выходкой". Для нее было вполне целесообразно принять образ невесты, чтобы повысить достоверность съемки. Но ее доверием нагло воспользовались", - сказал судья.