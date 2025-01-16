Дружина спіймала чоловіка на зраді завдяки його бажанню отримати знижку при покупках: деталі "детективної" історії

На які тільки хитрощі йдуть чоловіки, аби приховати зраду від дружини. Але жінок обманути не так вже й легко. Особливо, якщо чоловік не знайомий з "шпигунськими" правилами замітання слідів. Наприклад, одна з дружин зловила чоловіка на зраді завдяки його бажанню отримати знижку при покупці.

Деталі цієї детективної історії розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на розповідь приватної розслідувачки у TikTok.

Приватна детективка поділилася історією про те, як вдалося викрити чоловіка клієнтки на факті подружньої зради. Жінка з провінції Квінсленд в Австралії звернулася до приватної розслідувачки Кессі, щоб з'ясувати, чи має її чоловік роман на стороні.

Під час розслідування з'ясувалося, що чоловік часто відвідує Новий Південний Вельс. Детектив попросила дружину перевірити банківський рахунок чоловіка та з'ясувати, де саме він здійснював покупки останнім часом - у ті дні, коли він був нібито "у відрядженні".

Спочатку жінка перевірила виписки з їхніх спільних з чоловіком банківських рахунків. Там вона знайшла трансакції в австралійському супермаркеті Coles і господарському магазині Bunnings, але там не було прив'язки до конкретної локації, а це мережеві магазини.

Детективка Кессі порадила жінці перевірити також електронні чеки в додатку і подивитися, які бонуси її чоловік отримував і у якому саме магазині. І це дійсно допомогло.

Виявилося, що чоловік під час своїх "робочих відряджень" не їздив до Нового Південного Вельса. У цей час він бував у передмісті столиці провінції Квінсленд, зовсім близько до місця проживання його колишньої.

"Ось так, якби він відмовився від бонусних балів і знижки в 10 доларів, то вся інтрижка так би й залишилася таємницею. Але знижка в 10 доларів в магазині - і все, тепер це буде дуже дорогим розлученням", - розповіла Кессі.

У коментарях дописувачі хвалили кмітливість жінок та назвали ідею перевірки рахунків - геніальною. Дехто зауважив, що візьме цей спосіб на замітку - раптом потрібно буде когось перевірити.

Однак були й такі, хто зазначив, що звернення до детектива з підозрами - це вже показує, що у стосунках є негаразди й розлучення стане питанням часу.