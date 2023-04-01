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Жінка не їла цукор 3 місяці. Тепер подивіться, що з нею стало

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Субота 01 квітня 2023 18:06
Жінка не їла цукор 3 місяці. Тепер подивіться, що з нею стало Що буде, якщо не їсти цукор (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

33-річна модель і блогерка вирішила відмовитися від цукру на 3 місяці, щоб показати трансформацію, яка відбулася з її тілом і здоров'ям за цей час.

Про це красуня розповіла у своєму Instagram.

Що відомо про блогерку

Звуть дівчину Каріна Ірбі, вона родом зі США. Дівчина сповідує боді-позитивні цінності, вчить інших любити своє тіло і з задоволенням демонструє апетитні принади в Instagram, де має понад мільйон фоловерів.

У підлітковому віці Каріна комплексувала через надмірну (як вона думала) вагу і мучила себе дієтами. Тепер же вона змогла прийняти своє тіло, активно займається спортом і розповідає прихильникам, як полюбити себе.

При зрості 167 см модель важить 70 кг і пишається кожним сантиметром і вигином тіла.

Модель вирішилася на експеримент

Нещодавно вона розповіла про те, що більше зосереджується на своєму здоров’ї - і це змусило її скинути кілька кілограмів.

Вона поділилася фотографіями, щоб показати, як змінилося її тіло і стало худішим після нової дієти.

Жінка не їла цукор 3 місяці. Тепер подивіться, що з нею стало

Фото: instagram.com/karinairby

У рамках режиму її правила включали відсутність рафінованого цукру та солодощів, щоденний дефіцит калорій, 10 тисяч кроків і тренування два-три рази на тиждень.

Що змінилося для Каріни після відмови від цукру:

  • Вона почувається щасливішою, впевненою і рішучою, а також має більш ясний розум.
  • Стан шкіри не змінився, проте дівчина не страждає на здуття, краще спить і має більше енергії.

Дивіться ще кілька фото боді-позитивної красуні:

Жінка не їла цукор 3 місяці. Тепер подивіться, що з нею сталоЖінка не їла цукор 3 місяці. Тепер подивіться, що з нею сталоЖінка не їла цукор 3 місяці. Тепер подивіться, що з нею стало

Жінка не їла цукор 3 місяці. Тепер подивіться, що з нею стало

Фото: instagram.com/karinairby

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