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Женщина не ела сахар 3 месяца. Теперь посмотрите, что с ней стало

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Суббота 01 апреля 2023 18:06
Женщина не ела сахар 3 месяца. Теперь посмотрите, что с ней стало Что будет, если не есть сахар (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

33-летняя модель и блогер решила отказаться от сахара на 3 месяца, чтобы показать трансформацию, которая произошла с ее телом и здоровьем за это время.

Об этом красавица рассказала в своем Instagram.

Что известно о блогере

Зовут девушку Карина Ирби, она родом из США. Девушка исповедует боди-позитивные ценности, учит других любить свое тело и с удовольствием демонстрирует аппетитные прелести в Instagram, где имеет более миллиона фолловеров.

В подростковом возрасте Карина комплексовала из-за чрезмерного (как она думала) веса и мучила себя диетами. Теперь же она смогла принять свои тело, активно занимается спортом и рассказывает поклонникам, как полюбить себя.

При росте 167 см модель весит 70 кг и гордится каждым сантиметром и изгибом тела.

Модель решилась на эксперимент

Недавно она рассказала о том, что больше сосредотачивается на своем здоровье - и это заставило ее сбросить несколько килограммов.

Она поделилась фотографиями, чтобы показать, как изменилось ее тело и стало стойнее после новой диеты.

Женщина не ела сахар 3 месяца. Теперь посмотрите, что с ней стало

Фото: instagram.com/karinairby

В рамках режима ее правила включали отсутствие рафинированного сахара и сладостей, ежедневный дефицит калорий, 10 тысяч шагов и тренировки два-три раза в неделю.

Что изменилось для Карины после отказа от сахара:

  • Она чувствует себя счастливее, увереннее и решительнее, а также имеет более ясный ум.
  • Состояние кожи не изменилось, однако девушка не страдает вздутием, лучше спит и имеет больше энергии.

Смотрите еще несколько фото боди-позитивной красавицы:

Женщина не ела сахар 3 месяца. Теперь посмотрите, что с ней сталоЖенщина не ела сахар 3 месяца. Теперь посмотрите, что с ней сталоЖенщина не ела сахар 3 месяца. Теперь посмотрите, что с ней сталоЖенщина не ела сахар 3 месяца. Теперь посмотрите, что с ней стало

Фото: instagram.com/karinairby

Раньше мы писали о плохой привычке, которая разрушает мышцы, волосы и приводит к набору веса.

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