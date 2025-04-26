Жінка вперше за багато років спала всю ніч за допомогою стародавнього методу: деталі

Жінка відкрила нетрадиційний метод уникнення безсоння, який не покладається на снодійне чи новітні технології. Мова йде про давньоєгипетського ритуалу сну, який дозволяє спати всю ніч.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
42-річна Анджела Мортон із Ланкаширу розповіла, що роками вона страждала від безсоння. Вона знайшла стародавню техніку під час вивчення історичних ритуалів сну в інтернеті.
Цей давній метод, який називають давньоєгипетським трюком зі сном, передбачає загортання ніг у прохолодну вологу лляну тканину, просочену ефірними оліями, такими як блакитний лотос або сандалове дерево. Вважається, що ця практика знижує температуру тіла і сприяє стану спокою.
Каїрський лікар Набіл Харун розповів, що єгиптяни знали, що зниження температури тіла допомагає організму перейти в режим сну природним шляхом. Охолоджуючи ноги та оточуючи себе заспокійливими ароматами, тіло заспокоюється та поринає у сон.
"Поєднання прохолоди та запаху стимулює парасимпатичну нервову систему, що допомагає викликати глибоке розслаблення", - додав він.
Анжела відкрила для себе вечірню рутину, яка змінила її життя: вона почала загортати ноги в холодну, вологу білизну з ефірними оліями перед сном. На її подив, ця проста техніка значно покращила якість її сну.
"Я справді спала всю ніч", - розповіла Анджела, додавши, що це було "вперше за довгий час".
Тепле молоко
Цей напій містить мелатонін і триптофан, які природним чином викликають розслаблення.
Вживання теплого молока перед сном є давнім засобом для поліпшення сну.
Фісташки
Ці горіхи багаті мелатоніном, магнієм і корисними жирами, які сприяють розслабленню м’язів і міцнішому сну.
З’їдання невеликої порції фісташок може бути корисним.
Мелатонін - це природний гормон сну вашого тіла. Він допомагає заснути, покращує швидкий сон і підтримує циркадний ритм.
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