Женщина впервые за много лет спала всю ночь с помощью древнего метода: детали

Детали метода

42-летняя Анджела Мортон из Ланкашира рассказала, что годами она страдала от бессонницы. Она нашла древнюю технику во время изучения исторических ритуалов сна в интернете.

Этот древний метод, который называют древнеегипетским трюком со сном, предполагает заворачивание ног в прохладную влажную льняную ткань, пропитанную эфирными маслами, такими как голубой лотос или сандаловое дерево. Считается, что эта практика снижает температуру тела и способствует состоянию покоя.

Каирский врач Набил Харун рассказал, что египтяне знали, что снижение температуры тела помогает организму перейти в режим сна естественным путем. Охлаждая ноги и окружая себя успокаивающими ароматами, тело успокаивается и погружается в сон.

"Сочетание прохлады и запаха стимулирует парасимпатическую нервную систему, что помогает вызвать глубокое расслабление", - добавил он.

Анжела открыла для себя вечернюю рутину, которая изменила ее жизнь: она начала заворачивать ноги в холодное, влажное белье с эфирными маслами перед сном. К ее удивлению, эта простая техника значительно улучшила качество ее сна.

"Я действительно спала всю ночь", - рассказала Анджела, добавив, что это было "впервые за долгое время".

Два продукта, которые способствуют быстрому засыпанию

Теплое молоко

Этот напиток содержит мелатонин и триптофан, которые естественным образом вызывают расслабление.

Употребление теплого молока перед сном является древним средством для улучшения сна.

Фисташки

Эти орехи богаты мелатонином, магнием и полезными жирами, которые способствуют расслаблению мышц и более крепкому сну.

Съедание небольшой порции фисташек может быть полезным.

Мелатонин - это естественный гормон сна вашего тела. Он помогает заснуть, улучшает быстрый сон и поддерживает циркадный ритм.