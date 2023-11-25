Жінка вбила незнайомку "заради цікавості". Але реальна причина куди гірша

Чон Ю Юнг захопилася моторошною ідеєю вчинити вбивство. Вона зустрілася з учителькою англійської мови, з якою попередньо домовилася про заняття в спеціальному застосунку.

Стало відомо, що Юнг жила зі своїм дідусем, не працювала. А натомість місяцями шукала жертв, використовуючи онлайн-додаток для навчання.

Вона зв'язалася з більш ніж 50 людьми й віддала перевагу жінкам, запитуючи їх, чи проводять вони уроки вдома.

У травні, видаючи себе за матір старшокласника, якому потрібні були уроки англійської мови, вона зв'язалася з 26-річною жертвою. Її особу поліція не розголошує.

Юнг з'явилася вдома в репетитора. Після того, як вчителька впустила її, вона напала на жінку, завдавши їй понад 100 ударів ножем.

Потім вона розчленувала тіло жінки, а рештки викинула біля річки на північ від Пусана.

Дівчина поїхала на таксі. Водій автівки повідомив поліції про клієнта, який кинув закривавлену валізу в лісі.

Історія вебперегляду Юнг показала, що вона місяцями досліджувала, як вбити та як позбутися тіла.

Вона зізналася у злочині в червні й благала про більш м'який вирок, заявивши, що в той час у неї були галюцинації та інші психічні розлади.

Але суд відхилив її аргумент, оскільки злочин був ретельно спланований і здійснений. Зрештою вона зізналася, що її інтерес до вбивства викликали кримінальні шоу та телепрограми.