Жінка погодилася на відкритий шлюб і її життя перетворилося на пекло: що сталося

Жінка розповіла про проблеми у її родині. Вона погодилася на відкритий шлюб, намагаючись покращити стосунки із чоловіком. Але поява третього партнера в їхній парі призвела лише до проблем.

Як пара прийшла до відкритого шлюбу

34-річна жінка живе у шлюбі з 35-річним чоловіком уже 14 років, вони виховують двох дітей. Одного разу її обранець почав натякати на те, що їм варто переглянути свої стосунки.

"3 роки тому чоловікові стало... Не хочу сказати, що нудно, але я не знаю, як ще це назвати. Тому через деякий час (переважно після прохань з його боку) я погодилася ввести в наш шлюб третю", - зізналася жінка.

Чим усе обернулося

Чоловік запропонував "запросити" до їхнього шлюбу 25-річну дівчину. Виявилося, що вона була давньою подругою його сестри. Жінка не одразу зрозуміла, що на це варто звернути увагу.

"Вон а шалено мила, діти її люблять. Але чоловік безперечно обирає її, він змушує її займатися спортом, сидіти на дієті, гарно одягатися. Вона перша, кому він пише, якщо отримує хороші чи погані новини, вона перша, з ким він вітається , коли приходить додому", - розповіла авторка історії.

Жінка почала помічати, що чоловік приділяє їй менше часу (фото: freepik.com)

У результаті жінка почала ревнувати. Нещодавно вона відкрито висловила претензії чоловікові, але той лише сказав, що любить їх двох. Однак при цьому він не заперечував, що відчуває тепліші почуття до молодої дівчини.

Життя жінки перетворилося на пекло. Вона хоче знову бути "номер один" для свого чоловіка, але при цьому розуміє, що їй буде важко відпустити дівчину.

Що радять у мережі

Користувачі пишуть, що чоловік вчинив негарно. На думку коментаторів, він заздалегідь знав, що хоче зраджувати, а тому просто вмовив дружину на так звані відкриті стосунки. Користувачі пишуть:

"зараз ти просто няня і покоївка. Май трохи самоповаги. Подай на розлучення"

"ви відкрили ящик Пандори, тепер вам доведеться розібратися з демонами. Успіхів"

"знайдіть нового хлопця чи чоловіка. Я серйозно, це вільні стосунки, вірно?".

Тепер жінка не знає, що робити (фото: freepik.com)

Що таке відкритий шлюб

Відкритий шлюб - це форма стосунків між партнерами, в яких вони домовляються про те, що можуть мати романтичні чи сексуальні стосунки з іншими поза своєю основною парою. Це означає, що партнери у відкритому шлюбі погоджуються на певний ступінь свободи у своїх інтимних стосунків та часто обговорюють правила, межі та очікування, щоб забезпечити чесність та відкритість у відносинах.

Відкриті шлюби можуть набувати різних форм, і вони залежать від домовленостей між партнерами. Важливо, що відкритий шлюб вимагає відвертого спілкування та взаємної згоди між усіма учасниками.