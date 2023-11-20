"Жінка з квітковим татуюванням": розкрито злочин, скоєний понад 30 років тому

В Антверпені, Бельгія, було розкрито злочин 31-річної давності. У червні 1992 року було знайдено тіло жінки, ім'я якої змогли з'ясувати тільки зараз.

Тіло знайшли у 1992 році

На початку червня 1992 року в бельгійському містечку Антверпен перехожий виявив тіло у каламутній воді річки Грут-Шейн. Місце було приховано від сторонніх очей, хоча буквально за кілька метрів знаходиться одна з найжвавіших доріг та водоочисна станція.

Поліція виявила на тілі загиблої ножові поранення, травми спини та шиї, а також сліди тривалого перебування у воді - все це вказувало на насильницький злочин. Але встановити, ким була жертва, не вдалося. Про дівчину писали в газетах, тому що на тілі не було виявлено нічого, аби допомогло ідентифікувати жертву.

Фактично все, що вдалося з'ясувати детективам, - це зовнішність дівчини й те, у що вона була одягнена на момент вбивства. Це жінка від 30 до 45 років, зростом в 1,7 метра, у неї довге темне волосся. Вона була одягнена у кросівки, футболку, темно-сині спортивні штани, на голові була рожево-червона махрова стрічка. Єдина відмінна риса – татуювання на лівому передпліччі.

На ній зображена чорна квітка із зеленим листям, під квіткою - декоративний сувій із літерами Р`Нік. Усі спроби детективом з'ясувати щось про жертву, про її татуювання привели в глухий кут. Впізнати на малюнку її також не змогли.

Жінку поховали у безіменній могилі, справу згодом закрили. І так би закінчилася ця історія, якби не екстраординарне відкриття.

Ім'я жертви встановили випадково

Минулого тижня вдалося встановити ім'я жертви. Це 31-річна Ріта Робертс, яка була родом не з Бельгії, а з Кардіффа, який знаходиться за 600 км від Антверпена.

Виявилося, що Рита була досить відомою особистістю у поліцейських колах і неодноразово її затримували, а також доставляли до суду. На момент своєї загибелі вона була в бігах.

Вона бігла на територію материкової Європи, оскільки була залучена до чвари в забитому районі Кардіффа, де вона жила. Рита була замішана у підпалах, проституції, крадіжці та шантажі. І це далеко не всі її правопорушення.

Однак, попри волелюбну вдачу і спрагу ризику, у Рити була любляча сім'я, яка в пошуках жінки прочесала всю Великобританію та Європу. Якоїсь миті вони підозрювали, що Рита загинула під час авіакатастрофи - в 1992 році Боїнг 747 врізався в житловий будинок в Амстердамі, в результаті загинули 43 людини.

Молодший брат Рити, 54-річний Джейсон, розповів, що ніколи не залишав надію її знайти. Він її описував як "жінку Пітер Пена, повну життя та сміху". Він двічі відвідав Голландію та Бельгію у пошуках сестри, зустрічався з поліцією обох країн, але там історією були не дуже зацікавлені.

"Всю дорогу мене гальмували - все, що вони робили, це направляли мене до Армії порятунку і до поліції у Великій Британії. Думаю, ми знали, що сталося щось жахливе. Рита завжди обов'язково відправляла мамі вітальні та різдвяні листівки", - каже він. .

Рита Робертс (скриншот)

Прорив у цій історії стався у травні 2023 року, коли поліція Бельгії, Нідерландів та Німеччини подала спільну апеляцію з Інтерполом. У ході операції "Впізнай мене" була спроба впізнати 22 жінки, які, ймовірно, були вбиті.

Це був перший випадок, коли міжнародна поліцейська група оприлюднила список, що вимагає інформацію про невідомі тіла з так званих "чорних повідомлень", які зазвичай поширюються лише всередині мережі поліцейських сил Інтерполу по всьому світу.

Молодша сестра Рити, 61-річна Донна, побачила звіт про апеляцію у Великій Британії та дізналася опис татуювання своєї зниклої сестри. Сім'я вирушила на зустріч зі слідчими в Бельгії, а потім звернулася до суду, щоб внести поправки до свідоцтва про смерть жінки з квітковим татуюванням.

Коли було підтверджено, що особу Рити встановлено, сім'я зробила заяву.

"Новини були шокуючими та несамовитими. Нашу пристрасну, люблячу і волелюбну сестру жорстоко викрали та вбили. Немає слів, щоб по-справжньому висловити те горе, яке ми відчували тоді й відчуваємо досі. Рита була прекрасною людиною і любила подорожувати. свою родину, племінників та племінниць, завжди хотіла свою родину", - заявили рідні Рити Робертс.

Ким була Ріта Робертс

Ріта народилася 1960 року, у її свідоцтві про народження вказано, що її мати Ейрліс. Вона померла 2001 року, так і не дізнавшись про долю старшої доньки. Батьком Рити був уродженець Мальти, рибалка Джозеф Кордін, який розпочав нове життя в Уельсі, був двічі одружений і мав ще кілька дітей від різних жінок. Джозеф також помер, не дізнавшись про долю своєї дочки.

В 1962 народилася Донна, в 1964 - Ентоні, в 1969 - Джейсон. Їхня мати була самотньою і виховувала дітей сама. У юної Рити були неприємності, як у багатьох дітей у забитому куточку Кардіффа. З 1983 є кілька судових протоколів, де вона фігурує. Її звинувачували у шантажі, проституції, наркотиках. Востаннє вона постала перед судом у 1991 році голу, коли її звинуватили в підпалі будинку з наміром поставити під загрозу життя семи людей.

Татуювання Рити (фото: Інтерпол)

За словами брата Джейсона, давній злочин стався в результаті вендети між сім'ями, що конкурують, кульмінацією якої став феєрверк, запущений у відкрите вікно п'яною Ритою. Справа була припинена, але вендета тривала і це призвело до інших неприємностей Рити.

Знаючи, що їй загрожує в'язниця, вона втекла у лютому 1992 року до Бельгії за паспортом своєї сестри Донни. Вона жила в Нідерландах та Бельгії, була в Антверпені раніше. Рідні неодноразово її рятували після різних колотнеч. Ентоні один раз знайшов її в жахливому стані, напівголодною та знесиленою.

Останню листівку від Рити рідні отримали у травні 1992 року. Більше жодних відомостей про неї не було. Сім'я підозрювала, що сталося щось жахливе. Потім вони дізналися про катастрофу літака в Амстердамі та підозрювали, що Рита опинилася там, оскільки було дуже багато непізнаних тіл.

Але тіло Рити було знайдено у річці Антверпені. Аналіз ДНК не проводили, оскільки таке татуювання було лише у неї. Джейсон упізнав її та каже, що малюнок був грубий, його важко сплутати.