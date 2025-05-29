"Жінка України 2025": хто отримав Національну премію та кому присвятила нагороду Марина Круть

Цьогоріч переможниць визначали у 15 основних номінаціях, а також у спеціальній категорії. Лауреатками стали жінки, які отримали найвищі оцінки за результатами відкритого громадського голосування та голосування Експертної ради.

Ведучими вечора стали Анастасія Цимбалару та Нікіта Добринін, а музично наповнили вечір гурт KAZKA, El Кравчук, Євген Хмара, Муаяд та чоловічий квінтет IL Men.

Перша номінація була в категорії "Розвиток громадянського суспільства", а наступна - "Шоубізнес". Нагороджувала в цій категорії Джамала. Лауреаткою стала Марина Круть, яка розчулила зал своєю промовою і зал аплодував стоячи.

"Я ніколи нічого не вигравала, насправді це щось вперше в моєму житті. Я сьогодні йшла сюди і казала, ну то ясно, що…. Джа знає, що конкурси, то не моє. Але сьогодні щось вперше прийшло в моє життя. Моя занижена самооцінка ніколи не зможе це усвідомити, що на своїй землі немає пророка. Але я б хотіла цю статуетку присвяти своїй подрузі Ірині Цибух, по якій буде річниця. І це найменше, що я можу для неї зробити сьогодні", - сказала артистка.

"Дякую вам, що несете пам’ять про тих, кого з нами немає. Наша

відповідальність, нас живих, аби ця пам’ять продовжувалася далі. В нас відповідальність перед мертвими. Так говорила колись Іра, Іра, яка говорила про пам'ять і яка стала пам’яттю. Завтра рік подій. Я зрозуміла, що час не лікує. Лікує дія. То ж, давайте діяти. Кожен як може своїми талантами, своїми внесками та вчинками", - додала вона.

Всі лауреатки премії "Жінка України 2025":