Жінка стала жертвою домашнього улюбленця через судоми: яку жахливу картину побачили сусіди та сім'я

Келлі Рейлі трагічно загинула прямо на очах у своєї родини та сусідів. 33-річна жінка отримала судомний напад і впала на землю у своєму дворі. Те, що сталося потім, перелякало усіх навколо, а поліція побачила на місці події просто жахливу картину.

Що сталося та як загинула жінка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Mirror.

У 33-річної Келлі були проблеми зі здоров'ям і інколи бували судомні напади. У той трагічний день у жінки стався саме такий напад і вона впала.

Собака, якого нещодавно жінці подарували, раптом підбіг до власниці та напав на неї. Збентежений партнер Ноель Спрінг, який живе неподалік, відчайдушно намагався врятувати Келлі.

"Келлі страждає від судом і вважається, що вона впала на підлогу під час нападу. Собака була поруч і схопила Келлі за шию. Можливо, вона спочатку намагалася допомогти, а потім запанікувала та напала, відірвала вухо, а його потім знайшли на підлозі поруч", - розповіла сусідка Лорейн.

Вона додала, що Ноель, якого пов'язували романтичні стосунки з Келлі, кинувся до коханою, почав тиснути на грудну клітку, щоб врятувати її, але безуспішно.

На місце події прибула бригада швидкої допомоги та намагалася реанімувати жінку. Попри всі зусилля, Келлі померла на місці.

Келлі Рейлі, яка стала жертвою свого домашнього улюбленця (Скриншот)

Поліція взяла під варту пса, хоч він і не належить до небезпечних або заборонених порід. За деякими даними, це був американській буллі.

Сусіди розповіли, що собака був у Келлі всього декілька місяців. Його подарував жінці хтось з родичів.

"Собака ніколи не був проблемним і не здавався небезпечним. Келлі була чудовою жінкою, ми часто чули, як вона співає. Ми всі дуже сумуватимемо за нею", - додав сусід.

В поліції кажуть, що це трагічний та тривожний інцидент. Смерть Келлі стала четвертим нападом у 2024 році після 16 таких випадків у 2023 році.

Багато трагічних подій було саме через собак породи американський буллі, яка була додана до списку заборонених порід у Британії на початку 2024 року.