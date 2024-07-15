Алек Болдуїн не винний у вбивстві українки: реакція родини Хатчінс на вирок зірковому актору

Днями в американському штаті Нью-Мексико закінчився суд над знаменитим голлівудським актором Алеком Болдвіном. Його звинувачували в ненавмисному вбивстві операторки, українки Галини Хатчінс на зйомках фільму "Іржа". У результаті актора визнали невинним. На рішення суду відреагувала родина дівчини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post .

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Так, родичі та вдівець оператора мають намір знову притягнути до відповідальності актора, який 21 жовтня 2021 року спрямував зброю на Галину Хатчінс і вистрілив.

За даними New York Post, прокурорка Глорія Олред, яка представляє інтереси сім'ї Хатчінс, зробила відповідну заяву в суботу перед будівлею суду в Санта-Фе, США, де відбувалися засідання.

"Це закриття кримінальної справи проти Алека Болдвіна жодним чином не звільняє його від відповідальності. Це не змінює того факту, що він вбив Галину Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа". Це не змінює того факту, що він стріляв із зарядженого пістолета, націливши його на людину", - сказала вона.

Галина Хатчінс (фото: Вікіпедія)

Додамо, що протягом усього розслідування і судових слухань преса пропонувала різні варіанти вироку: одні вважали, що відповідальність лежить на реквізиторі, і Болдвін не міг знати, що револьвер заряджений бойовими набоями, інші стверджували, що актор у жодному разі не повинен був направляти зброю на людей.

Захист Алека наполягав на тому, що постріл був мимовільним. Потім адвокати змінили тактику і змогли довести, що обвинувачі приховали від суду важливі докази - партію набоїв, які фігурували у справі.

Вони врятували актора від в'язниці, зосередившись не на пошуку його алібі або аргументів на його захист, а на виявленні невідповідностей у розслідуванні та безладі в документації.

Алек Болдуїн (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Присяжні та судді були змушені визнати, що під час розслідування були допущені помилки.

Нагадаємо, операторку Галину Хатчінс застрелили 21 жовтня 2021 року під час зйомок фільму "Іржа".

Болдвін готувався до сцени, у якій мав спрямувати револьвер на камеру і вистрілити, але зброя виявилася зарядженою справжніми патронами, і куля влучила в українку. Гатчінс померла від наскрізного поранення в груди.

Куля також зачепила режисера Джоела Соуза, який стояв позаду. Він отримав поранення, але вижив.