Женщина стала жертвой домашнего любимца из-за судорог: какую ужасную картину увидели соседи и семья

Келли Рэйли трагически погибла прямо на глазах у своей семьи и соседей. 33-летняя женщина получила приступ судорог и упала на землю в своем дворе. То, что произошло потом, испугало всех вокруг, а полиция увидела на месте происшествия просто ужасную картину.

Что произошло и погибла женщина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

У 33-летней Келли были проблемы со здоровьем и иногда бывали судорожные приступы. В тот трагический день у женщины произошло именно такое нападение, и она упала.

Собака, которую недавно женщине подарили, вдруг подбежала к владелице и напала на нее. Обескураженный партнер Ноэль Спринг, живущий неподалеку, отчаянно пытался спасти Келли.

"Келли страдает от судорог и считается, что она упала на пол во время нападения. Собака была рядом и схватила Келли за шею. Возможно, она сначала пыталась помочь, а потом запаниковала и напала, оторвала ухо, а его потом нашли на полу рядом", - рассказала соседка Лорейн.

Она добавила, что Ноэль, которого связывали романтические отношения с Келли, бросился к любимой, начал давить на грудную клетку, чтобы спасти ее, но безуспешно.

На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и пыталась реанимировать женщину. Несмотря на все усилия, Келли скончалась на месте.

Келли Рейли, ставшая жертвой своего домашнего любимца (Скриншот)

Полиция взяла под стражу пса, хотя он и не принадлежит к опасным или запрещенным породам. По некоторым данным, это была американская булли.

Соседи рассказали, что собака была у Келли всего несколько месяцев. Его подарил женщине кто-нибудь из родственников.

"Собака никогда не была проблемной и не казалась опасной. Келли была прекрасной женщиной, мы часто слышали, как она поет. Мы все будем очень скучать по ней", - добавил сосед.

В полиции говорят, что это трагический и тревожный инцидент. Смерть Келли стала четвертым нападением в 2024 году после 16 таких случаев в 2023 году.

Многие трагические события были именно из-за собак породы американской булли, которая была добавлена в список запрещенных пород в Британии в начале 2024 года.