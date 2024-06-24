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Зірка "Піратів карибського моря" загинув після нападу акули. Вона відкусила актору ногу і руку

Понеділок 24 червня 2024 11:35
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Зірка "Піратів карибського моря" загинув після нападу акули. Вона відкусила актору ногу і руку Тамайо Перрі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Всесвітньо відомий серфер Тамайо Перрі, який прославився після зйомок у фільмі "Пірати Карибського моря: На дивних берегах", загинув внаслідок нападу акули на Гаваях. Його тіло без руки та ноги винесло до берега.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stab Magazine.

Тіло 49-річного Перрі знайшли біля пляжу Малаекахана на північному березі острова Оаху місцеві серфери.

Зірка &quot;Піратів карибського моря&quot; загинув після нападу акули. Вона відкусила актору ногу і руку

Тамайо Перрі (фото: instagram.com/oahusurfingexperience)

За інформацією видання, він "ловив хвилі під час перерви в роботі рятувальника, коли сталася трагедія".

Лайфґарди доставили чоловіка на берег на водному мотоциклі, але парамедиками лишилося лише констатували смерть Тамайо.

Зірка &quot;Піратів карибського моря&quot; загинув після нападу акули. Вона відкусила актору ногу і рукуЗірка &quot;Піратів карибського моря&quot; загинув після нападу акули. Вона відкусила актору ногу і руку

Тамайо Перрі (фото: instagram.com/oahusurfingexperience)

Що відомо про Тамайо Перрі

Перрі народився в 1975 році. Він почав займатися серфінгом у віці 12 років.

Тамайо вигравав престижний турнір Pipeline Masters і вважався одним із найвидатніших серфінгістів, привертаючи увагу своєю усмішкою та холоднокровною врівноваженістю під час приборкання великих хвиль.

Його харизма і навички допомогли Перрі отримати ролі в серіалах "Загублені" і "Поліція Гаваїв", а згодом - у голлівудських фільмах, серед яких "Блакитна хвиля" та “Пірати Карибського моря: На дивних берегах".

Зірка &quot;Піратів карибського моря&quot; загинув після нападу акули. Вона відкусила актору ногу і руку

Зірку "Піратів Карибського моря" Тамайо Перрі знайшли мертвим від укусів акули (кадр з фільму)

Окрім того, Перрі знімався у рекламі для Nissan Xterra, яка транслювалася під час плей-офф НФЛ і на зимових Олімпійських ігор, а також у ролику для Coca-Cola та більш ніж дюжині популярних серфінг-відео.

У 2016 році разом з дружиною Емілією він склав "Посібник із серфінгу на Оаху".

Зірка &quot;Піратів карибського моря&quot; загинув після нападу акули. Вона відкусила актору ногу і рукуЗірка &quot;Піратів карибського моря&quot; загинув після нападу акули. Вона відкусила актору ногу і руку

Тамайо Перрі з дружиною (фото: instagram.com/oahusurfingexperience)

У анотації Перрі розповів, що він "був близький до втрати життя”, що надихнуло його "максимально проживати кожен день".

Раніше ми повідомляли, що відомо про зйомки нових "Піратів Карибського моря".

Також ми писали що на Багамах продають острів із культових "Піратів Карибського моря". Відома шалена ціна.

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Пираты Карибского моря Актори Загинув
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