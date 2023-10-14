Жінка скинула 45 кілограмів завдяки 5 простим правилам, які допоможуть кожній

Народила і набрала вагу - історія жінки, яка вирішила худнути

Граун розповіла, що після перших пологів її вага збільшилася. Жінка важила 111 кілограмів, а звичайні дієти їй вже не допомагали. Окрім цього, у неї діагностували діабет, а тому питання зайвої ваги було вже не естетичним, а важливим з точки зору здоров'я.

Як Нісса Граун виглядала до та після схуднення (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)

"У 2013 році, після народження першої дитини, я важила 111 кг. Попри те, що я дотримувалася дієти, втрачаючи ті самі 10-20 кг, цього разу мені потрібно було скинути більше ніж 45 кг... За 25 років я нарешті навчилася худнути та назавжди утримувати вагу, відмовившись від модних дієт. Я покращила своє травлення та будувала свій раціон на справжній їжі. Після моєї другої вагітності я досягла своєї початкової мети схуднути на 45 кг. на рік. Нині у мене є 5 щоденних звичок", - розповіла жінка.

5 правил схуднення

Пончикам - ні, продуктам з білком - так! Оцініть свій щоденний раціон та переробіть його так, аби під час кожного прийому їжі у стравах було багато білкових продуктів. Навіть не свята не дозволяйте собі вживати багато вуглеводів.

Жінка, яка схудла на 45 кг, показала, як вона харчується (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)

Відмовтеся від обробленої їжі. Так називають майже усі страви та продукти, які продаються у коробках та упаковках (сухі сніданки, чипси, заморожені обіди, ковбаси тощо). Такі продукти, зазначила жінка, навмисно роблять занадто смачними, підсолоджувачі та консерванти змушують вас переїдати.

Жінка, яка схудла після других пологів, розкрила секрет свого успіху (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)

Одна помилка не означає, що мені потрібно кинути всю дієту та почати все заново...