Чи справді вівсянка така корисна, і чи можна її їсти щодня
Ні для кого не секрет, що найкорисніше всього необроблена вівсянка, тобто не в пластівцях. Овес слід замочувати на ніч, оскільки це допоможе його правильному перетравленню.
Чи корисно їсти вівсянку щодня, повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на видання Financial Express.
Чим корисна вівсянка
- Овес може знизити рівень холестерину та цукру в крові
- Може захистити від хвороб серця та артеріального тиску
- Вживання вівсянки допомагає схуднути
- Крупа може допомогти при запорах та покращити роботу кишечника
- Вівсянка також є пребіотиком, який покращить вашу імунну систему
Побічні ефекти вживання вівсянки
Безперечно, вівсянка - це здорова їжа, але вживання занадто великої кількості вівса може негативно вплинути на ваш організм. Ось деякі побічні ефекти, про які вам слід знати.
- Вівсянка є гарним джерелом вуглеводів, але зловживання може призвести до збільшення ваги
- Вибір дієти, що складається тільки з вівсянки, може позбавити ваш організм можливості отримувати корисні речовини з інших джерел здорової їжі
- Занадто багато цього продукту може призвести до недостатнього харчування та втрати м'язової маси
- Регулярне вживання може призвести до здуття живота
Як правильно їсти вівсянку?
На думку експертів, крупу слід замочувати на ніч, оскільки це допоможе її правильному перетравленню. Включати овес у свій раціон слід поступово. Одна чашка вівсянки - це здорова порція їжі.
За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), одна чашка вівсянки містить 154 калорії, 27 г вуглеводів і 4 г клітковини.
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