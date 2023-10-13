Названо харчові звички, які допоможуть сповільнити старіння після 50 років
За станом здоровʼям важливо стежити в будь-якому віці. Існують певні продукти, які допоможуть уповільнити старіння після 45-50 років.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Важливо пам'ятати, що процесу старіння не уникнути, але організм добре реагуватиме на корисні звички, якщо вам 45, 50 і більше років. Це допоможе підтримати здоровʼя серця та захиститись від захворювань.
Їжте продукти з клітковиною
Отримання достатньої кількості харчових волокон у щоденному раціоні може допомогти зменшити ризик серцевих захворювань, діабету 2 типу та високого кровʼяного тиску.
Клітковина відіграє значну роль у зниженні ваги, скорочує ризик вікових захворювань. Варто спробувати включити в щоденний раціон більше цільнозернових продуктів, сочевиці, овочів та фруктів.
Продукти, багаті на білок
Для того, щоб боротися з віковою втратою мʼязової маси, потрібно їсти достатньо білка.
Дієвим буде, якщо поєднувати дієту з високим вмістом білка та спорт. Це допоможе підтримувати здорове зростання мʼязів з віком.
Щоб отримати більше білка у своєму раціоні, зосередьтеся на нежирних джерелах, таких як птиця, яйця, горіхи, грецький йогурт.
Корисні жири
Ризик серцево-судинних захворювань може збільшитись у віці від 45 до 55 років. Тому важливо зосередитися на здоров'ї серця. Один з основних способів зробити це - включити до раціону корисні жири. Це може допомогти зменшити ризик ішемічної хвороби серця.
Жирні кислоти омега-3, які містяться в рибі, горіхах, авокадо та деяких оліях, можуть допомогти знизити ризик гіпертонії. Рекомендують приймати добавки з омега-3.
Більше рослинної їжі
Додавання більшої кількості рослинних продуктів до повсякденного меню уповільнює процес старіння.
Сполуки AGE, які містяться в багатьох оброблених харчових продуктах і продуктах тваринного походження, таких як оброблене червоне м’ясо (бекон, сосиски тощо), часто пов’язані з хворобами серця, ожирінням, діабетом і гіпертонією.
Однак, продукти з високим вмістом рослинної їжі можуть допомогти збільшити тривалість життя. Також доведено, що рослинна дієта може відігравати певну роль в уповільненні старіння шкіри.
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