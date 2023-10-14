Женщина сбросила 45 килограммов благодаря 5 простым правилам, которые помогут каждой

Нисса Граун – мать двоих детей, сильно набравшая вес после родов. Она пыталась сидеть на диетах, но похудеть и зафиксировать вес ей помогли всего 5 простых правил.
Как худеть быстро и без страданий, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek.
Граун рассказала, что после первых родов ее вес увеличился. Женщина весила 111 килограмм, а обычные диеты ей уже не помогали. Кроме этого, у нее диагностировали диабет, поэтому вопрос лишнего веса был уже не эстетическим, а важным с точки зрения здоровья.
"В 2013 году, после рождения первого ребенка, я весила 111 кг. Несмотря на то, что я соблюдала диету, теряя те же 10-20 кг, в этот раз мне нужно было сбросить более 45 кг... За 25 лет я наконец-то научилась худеть и навсегда удерживать вес, отказавшись от модных диет. Я улучшила свое пищеварение и строила свой рацион на настоящей еде. После моей второй беременности я достигла своей первоначальной цели похудеть на 45 кг за год. Сейчас у меня есть 5 ежедневных привычек", – рассказала женщина.
Пончикам – нет, продуктам с белком – да! Оцените свой ежедневный рацион и переработайте его так, чтобы во время каждого приема пищи в блюдах было много белковых продуктов. Даже по праздникам не позволяйте себе употреблять много углеводов.
Откажитесь от обработанной пищи. Так называют почти все блюда и продукты, которые продаются в коробках и упаковках (сухие завтраки, чипсы, замороженные обеды, колбасы и прочее). Такие продукты, отметила женщина, специально делают слишком вкусными, подсластители и консерванты заставляют вас переедать.
Похудевшая после вторых родов женщина раскрыла секрет своего успеха (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)
ошибка не означает, что мне нужно бросить всю диету и
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