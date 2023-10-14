RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Женщина сбросила 45 килограммов благодаря 5 простым правилам, которые помогут каждой

Как убрать живот после родов и как зафиксировать вес – женщина узнала ответы на эти вопросы (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)
Автор: Полина Иваненко

Нисса Граун – мать двоих детей, сильно набравшая вес после родов. Она пыталась сидеть на диетах, но похудеть и зафиксировать вес ей помогли всего 5 простых правил.

Как худеть быстро и без страданий, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek.

Родила и набрала вес - история женщины, решившей худеть

Граун рассказала, что после первых родов ее вес увеличился. Женщина весила 111 килограмм, а обычные диеты ей уже не помогали. Кроме этого, у нее диагностировали диабет, поэтому вопрос лишнего веса был уже не эстетическим, а важным с точки зрения здоровья.

Как Нисса Граун выглядела до и после похудения (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)

"В 2013 году, после рождения первого ребенка, я весила 111 кг. Несмотря на то, что я соблюдала диету, теряя те же 10-20 кг, в этот раз мне нужно было сбросить более 45 кг... За 25 лет я наконец-то научилась худеть и навсегда удерживать вес, отказавшись от модных диет. Я улучшила свое пищеварение и строила свой рацион на настоящей еде. После моей второй беременности я достигла своей первоначальной цели похудеть на 45 кг за год. Сейчас у меня есть 5 ежедневных привычек", – рассказала женщина.

5 правил похудения

Пончикам – нет, продуктам с белком – да! Оцените свой ежедневный рацион и переработайте его так, чтобы во время каждого приема пищи в блюдах было много белковых продуктов. Даже по праздникам не позволяйте себе употреблять много углеводов.

Похудевшая на 45 кг женщина показала, как она питается (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)

Откажитесь от обработанной пищи. Так называют почти все блюда и продукты, которые продаются в коробках и упаковках (сухие завтраки, чипсы, замороженные обеды, колбасы и прочее). Такие продукты, отметила женщина, специально делают слишком вкусными, подсластители и консерванты заставляют вас переедать.

Похудевшая после вторых родов женщина раскрыла секрет своего успеха (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)

ошибка не означает, что мне нужно бросить всю диету и

Напомним, ранее эксперты назвали пищевые привычки, которые помогут замедлить старение после 50 лет.

Кроме этого, мы рассказывали, действительно ли овсянка так полезна, и можно ли ее есть каждый день.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхакипродуктидиета