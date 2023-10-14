Жінка скинула 45 кілограмів завдяки 5 простим правилам, які допоможуть кожній

Нісса Граун - матір двох дітей, яка сильно набрала вагу після пологів. Вона пробувала сидіти на дієтах, але схуднути і зафіксувати вагу їй допомогли лише 5 простих правил.

Як худнути швидко та без страждань, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Newsweek .

Народила і набрала вагу - історія жінки, яка вирішила худнути

Граун розповіла, що після перших пологів її вага збільшилася. Жінка важила 111 кілограмів, а звичайні дієти їй вже не допомагали. Окрім цього, у неї діагностували діабет, а тому питання зайвої ваги було вже не естетичним, а важливим з точки зору здоров'я.

Як Нісса Граун виглядала до та після схуднення (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)

"У 2013 році, після народження першої дитини, я важила 111 кг. Попри те, що я дотримувалася дієти, втрачаючи ті самі 10-20 кг, цього разу мені потрібно було скинути більше ніж 45 кг... За 25 років я нарешті навчилася худнути та назавжди утримувати вагу, відмовившись від модних дієт. Я покращила своє травлення та будувала свій раціон на справжній їжі. Після моєї другої вагітності я досягла своєї початкової мети схуднути на 45 кг. на рік. Нині у мене є 5 щоденних звичок", - розповіла жінка.

5 правил схуднення

Починайте день з фізичної активності. Допоможіть своєму тілу прокинутися, зробіть легку розминку, пройдіться навколо будинку або ж просто потренуйтеся у спальні. Жінка, яка скинула 45 кілограмів, радить не шукати виправдання, а знайти 10-15 хвилин на фізичну активність.

Пончикам - ні, продуктам з білком - так! Оцініть свій щоденний раціон та переробіть його так, аби під час кожного прийому їжі у стравах було багато білкових продуктів. Навіть не свята не дозволяйте собі вживати багато вуглеводів.

"Білок є найбільш ситним макроелементом, а це означає, що чим більше білка ви їсте, тим менше калорій ви споживаєте протягом дня. Білок також важливий, оскільки його споживання допомагає зберегти та наростити м’язи. Чим більше у вас чистих м’язів, тим вищий ваш метаболізм", - зазначила жінка.

Жінка, яка схудла на 45 кг, показала, як вона харчується (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)

Відмовтеся від обробленої їжі. Так називають майже усі страви та продукти, які продаються у коробках та упаковках (сухі сніданки, чипси, заморожені обіди, ковбаси тощо). Такі продукти, зазначила жінка, навмисно роблять занадто смачними, підсолоджувачі та консерванти змушують вас переїдати.

"Я не кажу, що ви не можете їсти оброблені продукти, якщо хочете схуднути. Але я досягла найбільшого успіху, коли приблизно 80–90% мого раціону була саме цілісна їжа - м'ясо, овочі, фрукти, яйця", - пояснила Граун.

Фіксуйте та відстежуйте кожний прийом їжі. Не потрібно голодувати чи відмовляти собі у вечері. Але не дозволяйте собі "непомітно" набирати зайві калорії раптовими перекусами або ж святковими стравами. Матір двох дітей радить контролювати прийоми їжі, аби не псувати результат схуднення переїданням.

" Оскільки постійне зниження ваги залежить від сталих звичок, я нарешті почала отримувати бажані результати, коли змусила себе відстежувати кожний прийом їжі", - пояснила жінка.

Жінка, яка схудла після других пологів, розкрила секрет свого успіху (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)

Забудьте про "покарання" та не сваріть себе за помилки. Не треба жити у постійному стресі, радить Граун. Колись вона сиділа на дієтах, а коли траплялися незначні зриви, жінка думала, що усе псувала. А потім починала "заїдати" тривогу й розпач. Це неправильно, адже кожна людина може помилятися. Не сваріть себе за це, зазначила жінка.