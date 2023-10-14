Женщина сбросила 45 килограммов благодаря 5 простым правилам, которые помогут каждой
Нисса Граун – мать двоих детей, сильно набравшая вес после родов. Она пыталась сидеть на диетах, но похудеть и зафиксировать вес ей помогли всего 5 простых правил.
Как худеть быстро и без страданий, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek.
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Граун рассказала, что после первых родов ее вес увеличился. Женщина весила 111 килограмм, а обычные диеты ей уже не помогали. Кроме этого, у нее диагностировали диабет, поэтому вопрос лишнего веса был уже не эстетическим, а важным с точки зрения здоровья.
Как Нисса Граун выглядела до и после похудения (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)
"В 2013 году, после рождения первого ребенка, я весила 111 кг. Несмотря на то, что я соблюдала диету, теряя те же 10-20 кг, в этот раз мне нужно было сбросить более 45 кг... За 25 лет я наконец-то научилась худеть и навсегда удерживать вес, отказавшись от модных диет. Я улучшила свое пищеварение и строила свой рацион на настоящей еде. После моей второй беременности я достигла своей первоначальной цели похудеть на 45 кг за год. Сейчас у меня есть 5 ежедневных привычек", – рассказала женщина.
5 правил похудения
Начинайте день с физической активности. Помогите своему телу проснуться, сделайте легкую разминку, пройдитесь вокруг дома или просто потренируйтесь в спальне. Женщина, сбросившая 45 килограммов, советует не искать оправдания, а найти 10-15 минут на физическую активность.
Пончикам – нет, продуктам с белком – да! Оцените свой ежедневный рацион и переработайте его так, чтобы во время каждого приема пищи в блюдах было много белковых продуктов. Даже по праздникам не позволяйте себе употреблять много углеводов.
"Белок является наиболее сытным макроэлементом, а это значит, что чем больше белка вы едите, тем меньше калорий вы потребляете в течение дня. Белок также важен, поскольку его потребление помогает сохранить и нарастить мышцы. Чем больше у вас чистых мышц, тем выше ваш метаболизм", - отметила женщина.
Похудевшая на 45 кг женщина показала, как она питается (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)
Откажитесь от обработанной пищи. Так называют почти все блюда и продукты, которые продаются в коробках и упаковках (сухие завтраки, чипсы, замороженные обеды, колбасы и прочее). Такие продукты, отметила женщина, специально делают слишком вкусными, подсластители и консерванты заставляют вас переедать.
"Я не говорю, что вы не можете есть обработанные продукты, если хотите похудеть. Но я добилась наибольшего успеха, когда примерно 80-90% составляла цельная еда - мясо, овощи, фрукты, яйца", - пояснила Граун.
Фиксируйте и отслеживайте каждый прием пищи. Не нужно голодать или отказывать себе в ужине. Но не позволяйте себе "незаметно" набирать лишние калории внезапными перекусами или праздничными блюдами. Мать двоих детей советует контролировать приемы пищи, чтобы не портить результат похудения перееданием.
"Поскольку постоянное снижение веса зависит от устоявшихся привычек, я наконец-то начала получать желаемые результаты, когда заставила себя отслеживать каждый прием пищи", - пояснила женщина.
Похудевшая после вторых родов женщина раскрыла секрет своего успеха (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)
Забудьте о "наказании" и не ругайте себя за ошибки. Не нужно жить в постоянном стрессе, советует Граун. Когда-то она сидела на диетах, а когда случались незначительные срывы, женщина думала, что все портила. А потом начинала "заедать" тревогу и отчаяние. Это неправильно, ведь каждый может ошибаться. Не ругайте себя за это, отметила женщина.
"Одна ошибка не означает, что мне нужно бросить всю диету и начать все заново... Это не означает, что вы не можете отпраздновать день рождения вашего ребенка кусочком торта или вы не можете поесть немного конфет на Хэллоуин. Вы должны сделать более правильный выбор, когда вы сталкиваетесь с праздниками и торжествами", – добавила Граун.
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