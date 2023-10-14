Женщина сбросила 45 килограммов благодаря 5 простым правилам, которые помогут каждой

Нисса Граун – мать двоих детей, сильно набравшая вес после родов. Она пыталась сидеть на диетах, но похудеть и зафиксировать вес ей помогли всего 5 простых правил.

Как худеть быстро и без страданий, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek .

Родила и набрала вес - история женщины, решившей худеть

Граун рассказала, что после первых родов ее вес увеличился. Женщина весила 111 килограмм, а обычные диеты ей уже не помогали. Кроме этого, у нее диагностировали диабет, поэтому вопрос лишнего веса был уже не эстетическим, а важным с точки зрения здоровья.

Как Нисса Граун выглядела до и после похудения (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)

"В 2013 году, после рождения первого ребенка, я весила 111 кг. Несмотря на то, что я соблюдала диету, теряя те же 10-20 кг, в этот раз мне нужно было сбросить более 45 кг... За 25 лет я наконец-то научилась худеть и навсегда удерживать вес, отказавшись от модных диет. Я улучшила свое пищеварение и строила свой рацион на настоящей еде. После моей второй беременности я достигла своей первоначальной цели похудеть на 45 кг за год. Сейчас у меня есть 5 ежедневных привычек", – рассказала женщина.

5 правил похудения

Начинайте день с физической активности. Помогите своему телу проснуться, сделайте легкую разминку, пройдитесь вокруг дома или просто потренируйтесь в спальне. Женщина, сбросившая 45 килограммов, советует не искать оправдания, а найти 10-15 минут на физическую активность.

Пончикам – нет, продуктам с белком – да! Оцените свой ежедневный рацион и переработайте его так, чтобы во время каждого приема пищи в блюдах было много белковых продуктов. Даже по праздникам не позволяйте себе употреблять много углеводов.

"Белок является наиболее сытным макроэлементом, а это значит, что чем больше белка вы едите, тем меньше калорий вы потребляете в течение дня. Белок также важен, поскольку его потребление помогает сохранить и нарастить мышцы. Чем больше у вас чистых мышц, тем выше ваш метаболизм", - отметила женщина.

Похудевшая на 45 кг женщина показала, как она питается (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)

Откажитесь от обработанной пищи. Так называют почти все блюда и продукты, которые продаются в коробках и упаковках (сухие завтраки, чипсы, замороженные обеды, колбасы и прочее). Такие продукты, отметила женщина, специально делают слишком вкусными, подсластители и консерванты заставляют вас переедать.

"Я не говорю, что вы не можете есть обработанные продукты, если хотите похудеть. Но я добилась наибольшего успеха, когда примерно 80-90% составляла цельная еда - мясо, овощи, фрукты, яйца", - пояснила Граун.

Фиксируйте и отслеживайте каждый прием пищи. Не нужно голодать или отказывать себе в ужине. Но не позволяйте себе "незаметно" набирать лишние калории внезапными перекусами или праздничными блюдами. Мать двоих детей советует контролировать приемы пищи, чтобы не портить результат похудения перееданием.

" Поскольку постоянное снижение веса зависит от устоявшихся привычек, я наконец-то начала получать желаемые результаты, когда заставила себя отслеживать каждый прием пищи", - пояснила женщина.

Похудевшая после вторых родов женщина раскрыла секрет своего успеха (фото: instagram.com/eatingfatisthenewskinny)

Забудьте о "наказании" и не ругайте себя за ошибки. Не нужно жить в постоянном стрессе, советует Граун. Когда-то она сидела на диетах, а когда случались незначительные срывы, женщина думала, что все портила. А потом начинала "заедать" тревогу и отчаяние. Это неправильно, ведь каждый может ошибаться. Не ругайте себя за это, отметила женщина.