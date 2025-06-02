Жінка перетворила пристрасть до пельменів на заробіток до 10000 доларів на годину: як їй це вдалося

Саманта Муї, 34-річна мешканка США, зуміла перетворити свою пристрасть до кулінарії на надзвичайно успішний бізнес.

Вона заснувала Thirsty Dumpling - стартап, що пропонує набори для приготування пельменів своїми руками, а також проводить очні та онлайн-кулінарні майстер-класи.

Завдяки цій справі Саманта навчилася заробляти до 10 000 доларів за годину, що є сумою, більшою за її місячний дохід на попередній, "мрійливій" корпоративній роботі.

"Найбільша перемога в моєму житті зараз полягає в тому, що я можу прийти до корпоративного офісу в укороченому топі та рваних джинсах, провести кулінарний майстер-клас і заробити за годину більше, ніж будь-коли за місяць", - ділиться Муї, яка також є авторкою кулінарної книги "Melting Pot".

Шлях до власної справи: від розчарувань до прозріння

Рішення Саманти залишити корпоративний світ дозрівало роками. Вона працювала на різних посадах - від догляду за літніми людьми до венчурного капіталу, але постійно відчувала смуток та відчай.

"Чотири роки свого дорослого життя я жила з батьками. Мене пригнічували студентські позики, під які я підписувалася, не усвідомлюючи повною мірою", - розповідає вона.

Попри те, що деякі ролі здавалися "мрією", Муї не відчувала себе щасливою. Важливий переломний момент настав у 2022 році, коли Саманта втратила батька, а за кілька місяців до того - бабусю.

Цей подвійний удар змусив її усвідомити, що життя коротке, і головне - бути щасливою та вчинити правильно з собою.

"Я зрозуміла, що наприкінці свого шляху тебе хвилює лише: "чи правильно ти вчинив з іншими?"... і "чи правильно я вчинив з собою?", - ділиться Муї.

Невдовзі після цього прозріння вона знайшла ясність і звільнилася з роботи, відчувши справжнє звільнення. Всього через три тижні після початку "безробіття" Саманта зателефонувала своїй мамі, і ця розмова стала поштовхом для ідеї "Спраглих пельменів". У листопаді 2023 року її бізнес було запущено.

Ключі до успіху: інтуїція та самоцінність

Зараз Саманта Муї заробляє 10 000 доларів, навчаючи клас зі 100 осіб готувати пельмені. Вона підкреслює, що довіра до інтуїції є ключовою в бізнесі, адже часто доводиться діяти, навіть якщо не знаєш, чи все вийде добре.

Крім того, Муї навчилася цінувати себе та свій час. Спочатку вона бралася за багато неоплачуваної роботи, що виснажувало її, але щойно вона переключила увагу на власний прибуток, бізнес почав процвітати.

"Щойно я почала цінувати свій час та енергію... мій бізнес змінився. У всьому. Що ви робите, має бути здоровий обмін. Якщо я відчуваю, що даю більше, але не отримує від цього, чого хочу, я не буду щасливою", - зазначає вона.

Саманта переконана, що у кожній бізнес-транзакції має бути "здоровий обмін", інакше щастя не досягти. Для неї нинішня робота - це втілення того, "чого завжди хотіла робити внутрішня дитина", що приносить їй відчуття щирості та легкості.