Чоловік придбав на розпродажі шафу і був шокований її вмістом: що він у ній знайшов?

Молодий чоловік з Каліфорнії став героєм незвичайної історії, яка розлетілася мережею. 24-річний Стівен знайшов справжній скарб у звичайній шафі для документів, яку він... отримав безкоштовно на Marketplace. Ця знахідка спричинила справжню дискусію в інтернеті щодо того, як варто було вчинити з несподіваним "скарбом".

Що відомо про цю історію та як вчинив Стівен з тим, що знайшов у шафі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Newsweek.

Стівен, якому потрібна була шафа для художнього приладдя, натрапив на оголошення, де люди віддавали речі даром. Він не одразу вирішив брати шафу, адже не знав, куди її поставити, але врешті погодився, бо "це було безкоштовно".

Разом з мамою він поїхав на розпродаж та придбали декілька речей, а для себе він обрав шафу для документів, яку планував облаштувати для зберігання художнього приладдя. Повернувшись додому, Стівен завіз шафу до гаража, і саме там на нього чекав сюрприз.

Коли хлопець відкрив шафу, щоб покласти всередину альбоми для малювання, то виявив заховані на верхній полиці бляшанки. А в них - чималу суму: 521 долар. Стівен одразу поділився фотографіями та своєю історією на Reddit, де знахідка швидко набрала тисячі лайків та сотні коментарів. Користувачі ділилися власними подібними історіями, адже часто літні люди ховають гроші у несподіваних місцях.

Він додав, що разом з грошима була рукописна записка, яка, на його думку, означає кількість грошей та дати їх заховання.

Скарб, який знайшов Стівен у шафі з розпродажу (фото: Reddit)

Реакція на його пост була неоднозначною: одні радили залишити гроші собі, інші - наполягали на поверненні.

Стівен зізнався, що обговорення навіть викликало у нього почуття жалю, адже деякі коментатори почали критикувати його. Однак, хлопець чітко заявив про свій намір зв'язатися з колишнім власником шафи та повернути гроші. Зараз він чекає на відповідь онлайн, оскільки не може дістатися до продавця особисто.