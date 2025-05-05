Ця дівчина три роки транслювала своє життя онлайн 24/7: ось як вона виглядає зараз

Відома стрімерка Twitch ЕміліСС довела своє життя до крайності через безперервне транслювання свого життя. Зараз Емілі вважається рекордсменкою найдовшого безперервного стріму, бо вона транслює кожну секунду свого життя понад три роки поспіль. Але як це вплинуло на неї?

Як виглядає дівчина, яка вже три роки транслює кожну секунду свого життя, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Uniladtech.

28-річна Емілі показує все, що відбувається в її житті вже понад три роки - буденні щоденні задачі, розрив стосунків, собаку, їжу, абсолютно все. Вона фактично живе перед камерою з 2021 року.

І хоча Емілі здобула тисячі підписників, відзначила важливі події з королівськими особами та створила постійний дохід на платформі, що належить Amazon, дівчина зізнається, що такий спосіб життя залишив її ізольованою, виснаженою і відкинув її від справжніх цілей дуже далеко.

Як зізналася стрімерка, безперервні трансляції завадили їй здійснити свою найбільшу мрію - осісти, вийти заміж, купити будинок до 30 років. Емілі скоро 29 років і вона змушена визнати, що її постійний онлайн-графік зробив навіть ідею побачень неможливим. Зірка стрімінгової платформи Емілі у 2025 році (фото: instagram.com/emilycctwitch)

"Протягом трьох років я не брала лікарняних, не ходила у відпустки, відмовлялася від усіх весільних запрошень, не займалася сексом", - описала дівчина картину того, як багато вона пожертвувала заради контенту.

Вперше Емілі приєдналася до Twitch у 2016 році, коли працювала у нічні зміни на Лонг-Айленді. Її бойфренд на той час її підтримав та сказав: "Твоє життя - відстій, ти працюєш у CVS, у тебе немає друзів…А це може бути корисним". Емілі відмовилася від особистого життя та сексу через стрімінг (фото: instagram.com/emilycctwitch)

Після кількох років стрімінгу на умовах неповного робочого дня вона переїхала до Остіна у штаті Техас і почала повністю присвячувати себе платформі - навіть вела трансляцію у день свого розриву з бойфрендом.

Відтоді її канал перетворився на цілодобове вікно в її життя, кероване постійним тиском на підтримку зацікавленості глядачів. 642 людини спостерігають, як Емілі знімає маску для сну та розпочинає 1137 день трансляції. Найближчі друзі Емілі - це її домашні улюбленці (фото: instagram.com/emilycctwitch)

Вони дивляться, як вона підводить очі, відкриває енергетичний напій на сніданок, згорблюється за столом, заваленим райдужним конфетті, балансуючи телефоном на величезній пляшці.

Глядачі дивляться, як вона йде до ванної кімнати, єдиного місця в її квартирі, є не потрапляє у кадри трансляції. І це єдина тиха хвилина, яку дівчина матиме за увесь день.

"Глядачі постійно очікують більшого. Я така: чого ви ще хочете?" - каже Емілі.

Тиск привів до серйозних емоційних наслідків і дівчина зізнається, що не була на побаченні вже 7 років, і хвилюється, що будь-яка перерва буде рівнозначною "самогубству кар'єри". Глядачі хочуть, аби стрімери не були нудними, але ж справжнє життя часто саме таким і буває - нудним.

"Це змушує мене робити те, чого я не хочу робити, бо я хочу, щоб цей стрім працював. Я так хочу, щоб він працював, що мені вже просто байдуже", - каже стрімерка. Емілі у 2022 році (фото: instagram.com/emilycctwitch)

Свій дохід Емілі не розкриває, але відомо, що вона отримує 5,99 долара на місяць з кожного підписника, а Stream Charts оцінює її базовий дохід приблизно у 5000 доларів на місяць, не враховуючи пожертви та чайові. Минулого року кількість платних підписок в Емілі досягла 22 000, а зараз впала до 6 000. Емілі у 2022 році (фото: instagram.com/emilycctwitch)

Коли вона почувається надто пригніченою для стрімів, вона просто годинами залишається в ліжку, поки глядачі на це дивляться. Деякі глядачі вже скаржилися, що вона занадто довго приймає душ, занадто довго спить, недостатньо розважається.

Перший рік стрімінгу був легшим: Емілі грала в ігри, дивилася кумедні відео, вивчала нікнейми глядачів. Вона знаходила способи заповнювати свій вільний час, складаючи головоломки на ніч. Емілі у 2022 році (фото: instagram.com/emilycctwitch)

З часом глядачі хотіли більше, і Емілі почала вигадувати. Вона купувала одяг у торговому центрі, вдягала надувний костюм сум та танцювала у ванній, коментувала поліцейську погоню за балкона. І почала зациклюватися на кількості глядачів.

Попри гроші, вона каже, що робота залишила її самотньою та спричинила суперечки з батьками, яким важко зрозуміти, чому вона постійно онлайн. Вона уникає показувати смуток під час трансляцій і пояснює: "Якби я завжди була в прямому ефірі, мені б не довелося б про щось думати. Я просто хочу бути якомога крутішою".