Жінка назвала 5 ранкових звичок, які кардинально змінили її життя на краще

Американка назвала важливі зміни, які вона впровадила у свій щоденний розпорядок, стверджуючи, що вони змінили її життя. Зокрема, вони допомогли їй стати енергійнішою, спокійнішою та щасливішою з самого ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagmam -сторінку американської інфлюенсерки Тайслані Гомес Валадарес.

Правило п'яти секунд

Розкриваючи цей підхід, Тайслані сказала, що щойно дзвонить будильник, вона рахує від 5 до 1 і встає.

"Це зупиняє зайві роздуми та створює той тихий імпульс - той, що каже: я впораюся", - зазначила вона.

Цей метод зворотного відліку розроблений, щоб перервати байдикування та спонукати до негайних дій, коли потрібно зробити щось, наприклад, встати з ліжка.

Випийте склянку води

Тайслані каже, що ранкове зволоження понад усе. Перш ніж взяти до рук телефон, варто випити воду.

Випивання склянки води на початку дня вважається корисною звичкою. Це поповнює рідину, втрачену за ніч через дихання та потовиділення.

Ця проста звичка може призвести до численних переваг, включаючи підвищення рівня енергії, кращого травлення та яснішого мислення.

Глибоке дихання протягом хвилини

Включення лише однієї хвилини глибокого дихання у ваш ранковий розпорядок протягом перших пів годин після пробудження може творити дива для самопочуття. Відомо, що глибоке дихання підвищує рівень дофаміну, піднімає настрій і сприяє загальному здоров'ю.

Це допомагає покращити циркуляцію кисню, заспокоїти нервову систему і навіть може дати приплив енергії, задаючи позитивний настрій на наступний день.

"Без додатків та тиску. Тільки я і моє дихання. Так я кажу своєму тілу: ми в безпеці, ми тут, у нас все гаразд. Особливо корисно вранці, коли відчуваєш тривогу", - сказала вона.

Відкрийте штори

Впускання природного світла у кімнату зранку може кардинально змінити внутрішній годинник тіла та підвищити рівень пильності.

Сонячне світло сигналізує тілу, що час вставати.

"Я відкриваю жалюзі, виходжу надвір або просто сідаю біля вікна. Навіть у сірі дні світло все змінює", - додала блогерка.

Є навіть докази того, що прийняття ранкових сонячних променів може бути пов'язане зі стрункішою талією, можливо через його вплив на метаболізм .

Рухайтеся

Мова не про тренування, а просто рух - розтяжка, прогулянка або танець на кухні.