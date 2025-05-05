9 щоденних звичок, які гарантовано зроблять людину щасливою

Щастя - це не випадковість, а результат щоденних рішень. Прості звички, впроваджені у повсякденне життя, можуть суттєво покращити самопочуття та настрій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Робіть щодня 5 добрих справ

Робити 5 добрих справ щодня - це простий, але потужний спосіб зробити життя змістовнішим, покращити настрій і зміцнити зв’язки з іншими людьми. Добрі справи не обов’язково мають бути великими - навіть маленькі жести можуть мати велике значення.

Ось приклади таких добрих справ:

посміхнутись і щиро привітати когось

допомогти літній людині донести сумки

написати тепле повідомлення другу чи рідному

віддати одяг або речі тим, хто цього потребує

похвалити когось за добре виконану роботу

Зосередьтеся на вдячності

Доцент кафедри розвитку людини та культури в Техаському університеті в Остіні та дослідниця самоспівчуття Крістін Нефф радить скласти список речей, за які ви вдячні - від малих і великих. Вдячність - це протиотрута від стресу. Людина може налаштувати себе на більш позитивну траєкторію дня, якщо почнемо ранок з вдячності.

Коли ви прокидаєтеся, подумайте про щось, за що ви вдячні.

Відчувайте природу щодня

Виходьте на вулицю щодня та дозвольте природному світлу, звукам, запахам та оточенню знизити стрес і підняти настрій.

Дослідження показують, що перебування в природному середовищі знижує рівень гормону стресу - кортизолу. Навіть коротка прогулянка в парку допомагає розслабитися.

Світло, свіже повітря, зелень і природні звуки мають заспокійливу дію. Вони стимулюють вироблення дофаміну та серотоніну - "гормонів щастя".

Активний відпочинок на природі - прогулянки, піші походи, плавання - зміцнює серце, імунітет і покращує сон.

Переосмисліть негативні події, щоб знайти позитивні сторони

Погані речі трапляються, і вони продовжуватимуть траплятися. Визнайте біль, незручності, гнів та наполегливо працюйте, щоб змінити свою точку зору, знайшовши користь у щоденних клопотах.

Якщо ви відчуваєте, що застрягли у своєму песимістичному способі життя, то спробуйте змінити свою точку зору та знайти щось більш нейтральне щодо невдачі чи образи.

Відпустіть гнів через співчуття

Цілком природно гніватися, коли хтось завдає болю. Але зосередження на цих болісних почуттях заганяє нас в емоційне трясовину, і коли ми намагаємося відштовхнути ці почуття, вони лише посилюються.

Якщо ми можемо замінити ці негативні емоції співчуттям, ми можемо розвинути емпатію, не заперечуючи того факту, що вас було скривджено.

Будьте у стосунках самим собою

Зануртесь у майбутнє та подумайте про своє ідеальне сімейне, романтичне та соціальне життя.

Замість того, щоб зациклюватися на минулих перешкодах чи розчаруваннях, зосередьтеся на тому, як майбутнє може бути світлішим, і будьте креативними.

Згідно з дослідженнями, конкретне формулювання того, чого ви хочете, в оптимістичний спосіб, може дати вам більше відчуття контролю та мотивувати вас робити кроки до ідеального майбутнього. Спробуйте виконувати цю вправу 15 хвилин на день протягом двох тижнів.

Зробіть перерву на співчуття до себе

Коли ми переживаємо труднощі або стрес, самокритика лише посилює біль. Спробуйте замінити її співчуттям до себе, керуючись цією вправою від дослідниці Крістін Нефф.

Подумайте про складну або стресову ситуацію у житті та про те, які почуття вона у вас викликає. Тепер скажіть собі - це страждання чи біль.

Страждання - це частина життя та спосіб визнати, що ви така ж людина, як і всі інші, і переживання цієї болісної ситуації не означає, що з вами щось не так.

Тепер покладіть руки на серце та скажіть щось заспокійливе собі.

Проведіть цифровий детокс

Щодня намагайтеся відпочивати від своїх пристроїв хоча б на пів години. Або видаляйте застосунок, який забирає ваш час, спокушаючи бездумно гортати сторінки.

Зменшуючи час, проведений перед екраном, ми повертаємо собі час для справді корисних занять, можемо бути більш присутніми в реальному житті та уникаємо бажання негативно порівнювати себе з іншими.

Гумор у житті

Гумор підвищує рівень нейромедіаторів, що викликають гарний настрій, і зменшує фізіологічну реакцію на стрес. Протягом тижня візьміть за звичку щовечора витрачати кілька хвилин на запис трьох кумедних речей, які ви чули, бачили або робили протягом дня, і пояснюйте, чому вони були кумедними.