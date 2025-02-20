Вчені назвали корисну післяобідню звичку, яка допоможе розв'язати багато проблем

Звичка поспати півгодинки після обіду - дуже корисна, оскільки такий короткий відпочинок може покращити функції нашого мозку. Особливо ту область, яка відповідає за розв'язання завдань та питань.

Що вдалося з'ясувати вченим і чому післяобідній сон дуже корисний, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Journal of Sleep Research.

Дослідники з Університету штату Техас виявили, що післяобідній сон покращує навички мозку розв'язувати проблеми. І особливе значення має сон зі швидкими рухами очей (REM) - стадія сновидіння під час сну, теоретично пов'язана зі збереженням спогадів і обробкою емоцій.

Люди, які дотримуються звички спати після обіду, краще розуміють шляхи пошуку рішень, оскільки їхній мозок розв'язує проблеми за допомогою успішних методів, які застосовувались до подібних проблем у минулому.

"Поточні результати показують, що коли проблема здається нерозв'язною, фраза "просто спати" може мати певну перевагу, особливо якщо сон включає швидку фазу сну. Ця стадію сну може відігравати ключову роль у найкращому використанні минулого досвіду шляхом встановлення та зміцнення асоціацій, які неочевидні під час нашого неспання", - кажуть науковці.

Під час експериментів усім добровольцям показали серії проблем і їх вирішення. Далі їм було запропоновано інший набір подібних проблем - без будь-яких варіантів рішення. Але головоломки можна було вирішити за допомогою тих самих розумових процесів, що й у першій партії.

Потім була двогодинна перерва і половина добровольців 110 хвилин відпочивала, друга - ні.

Групі, яка дрімала, під час сну визначали час REM за допомогою ЕЕГ.

Після відпочинку їм знову запропонували розв'язати завдання, яке вони не змогли вирішити з другої партії. З'ясувалося, що ті, хто відпочив, значно краще розв'язувала проблеми, які до відпочинку їх збентежили. До того ж група відпочилих помітила, що завдання з першої партії та другої - схожі між собою.

"Ці результати вказують на те, що сон покращує здатність розв'язувати цільові проблеми, які спочатку не вдалося вирішити, і припускають, що фаза швидкого сну покращує використання аналогічного перенесення, підкреслюючи спільні риси між вихідними та цільовими проблемами, які були непомічені до сну", - підкреслили дослідники.

Вони додали, що швидкий сон може знадобитися для полегшення розв'язання проблем, коли він вимагає активної рекомбінації елементів проблеми, як це відбувається під час творчого розв'язання проблеми.