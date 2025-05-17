Женщина назвала 5 утренних привычек, которые кардинально изменили ее жизнь к лучшему

Американка назвала важные изменения, которые она внедрила в свой ежедневный распорядок, утверждая, что они изменили ее жизнь. В частности, они помогли ей стать энергичнее, спокойнее и счастливее с самого утра.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagmam -страницу американского инфлюенсера Тайслани Гомес Валадарес.

Правило пяти секунд

Раскрывая этот подход, Тайслани сказала, что как только звонит будильник, она считает от 5 до 1 и встает.

"Это останавливает лишние размышления и создает тот тихий импульс - тот, что говорит: я справлюсь", - отметила она.

Этот метод обратного отсчета разработан, чтобы прервать безделье и побудить к немедленным действиям, когда нужно сделать что-то, например, встать с постели.

Выпейте стакан воды

Тайслани говорит, что утреннее увлажнение превыше всего. Прежде чем взять в руки телефон, стоит выпить воду.

Выпивание стакана воды в начале дня считается полезной привычкой. Это пополняет жидкость, потерянную за ночь из-за дыхания и потоотделения.

Эта простая привычка может привести к многочисленным преимуществам, включая повышение уровня энергии, лучшего пищеварения и более ясного мышления.

Глубокое дыхание в течение минуты

Включение лишь одной минуты глубокого дыхания в ваш утренний распорядок в течение первых полчаса после пробуждения может творить чудеса для самочувствия. Известно, что глубокое дыхание повышает уровень дофамина, поднимает настроение и способствует общему здоровью.

Это помогает улучшить циркуляцию кислорода, успокоить нервную систему и даже может дать прилив энергии, задавая позитивный настрой на следующий день.

"Без приложений и давления. Только я и мое дыхание. Так я говорю своему телу: мы в безопасности, мы здесь, у нас все в порядке. Особенно полезно утром, когда чувствуешь тревогу", - сказала она.

Откройте шторы

Впускание естественного света в комнату утром может кардинально изменить внутренние часы тела и повысить уровень бдительности.

Солнечный свет сигнализирует телу, что пора вставать.

"Я открываю жалюзи, выхожу на улицу или просто сажусь у окна. Даже в серые дни свет все меняет", - добавила блогерша.

Есть даже доказательства того, что принятие утренних солнечных лучей может быть связано с более стройной талией, возможно из-за его влияния на метаболизм .

Двигайтесь

Речь не о тренировках, а просто движение - растяжка, прогулка или танец на кухне.