"Жінка з найбруднішим ротом". Джеджула гнівно відреагував на інтерв’ю ексдружини

Реакція Андрія Джеджули на інтерв’ю колишньої

Нагадаємо, у розмові з журналісткою Аліною Доротюк Леус поділилася подробицями приголомшливого рішення суду щодо опіки над їхньою спільною з шоуменом донькою.

Юлія Леус з донькою (фото: instagram.com/yla__yla)

За словами Андрія, він не розуміє, що саме шокувало його ексобраницю, адже вони обидва мають однакові права на спілкування і проведення часу з дитиною.

"Яке шокувальне рішення від люблячого батька, який хоче бачити свою дитину? Який наполегливо боровся за можливість бачити свою дитину, за її конституційні права, за всебічні права обох батьків. Що вас може шокувати? Що ми отримали 50/50? Усі свята, весь час протягом тижня, шкільні канікули… Вони діляться порівну між батьками", - висловився Джеджула.

Чоловік також дорікнув колишній за відпочинок за кордоном під час війни. У той час як він робить все, щоб наблизити перемогу нашої країни.

Юлія Леус з донькою (фото: instagram.com/yla__yla)

"Юлія Анатоліївна під час війни просто відпочивала в Дубай. Або в іншому місці, у Франції. Я пашу і день, і ніч у цій країні, яка воює. Я жодного дня про це не забуваю. І роблю все, що від мене залежить. А якісь люди, які живуть праздним життям, вони не розуміють, що в нас у країні відбувається. Для них війни не існує. Є тільки можливості, де добре відпочити", - каже телеведучий.

Юлія Леус з Андрієм Джеджулою (фото: instagram.com/djedjula)

Наостанок він звернувся до журналісток, які брали в Юлії інтерв’ю, порекомендувавши їм записати розмову з Леус про її життя до одруження з ним без використання прізвища шоумена.

"Як довго ви будете паразитувати на суспільній думці і складати її особисто. Можливо треба було вислухати обох?", - звернувся Джеджула до Аліни Доротюк та Анни Олицької.

Що не влаштовує Юлію Леус

Київський суд на прохання телеведучого ухвалив рішення, що зобов'язує його колишню кохану повернутися додому з донькою протягом 10 днів.

Тепер дитина має бачитися з батьком з неділі після обіду до обіду середи.

Однак жінка вважає, що дівчинка повинна жити у безпеці, а не страждати від постійних обстрілів.