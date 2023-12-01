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Відомий український співак налаштовує доньку проти ексдружини: фото листування

П'ятниця 01 грудня 2023 17:38
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Відомий український співак налаштовує доньку проти ексдружини: фото листування Олег Собчук з дружиною (фото: instagram.com/sob4uk)
Автор: Іванна Пашкевич

Ексдружина фронтмена гурту "Скай" Олега Собчука Марія заявила, що виконавець налаштовує проти неї їхню спільну доньку - 20-річну Тетяну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram колишньої обраниці артиста.

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За словами Марії, після того, як вона зізналася, що 20 років перебувала в аб'юзивних стосунках з музикантом, користувачі мережі накинулися на неї з хейтом.

Відомий український співак налаштовує доньку проти ексдружини: фото листування

Дружина Олега Собчука (фото: instagram.com/sob4ukmari)

"Що відбувається з жінкою, яка поділилася власним досвідом аб'юзу в родині… Її дружно розпинають привселюдно і дають їй оцінку яка вона. Не знаючи її ані в житті, ані заочно. І це більшість самих же жінок! А мій колишній чоловік радісно все скрінить і надсилає це нашій доньці. Повторюючи без перестану: вона сама винна, бачиш, яка вона х*рова? Тобто нічого нового, тобто це ще один нікчемний доказ того, ким ти являєшся насправді", - поділилася жінка.

Зазначимо, що здебільшого засуджують Марію жінки.

Дружина соліста "Скай" показала скріншот переписки доньки подружжя з батьком, в якому видно, що артист надсилав їй хейтерські коментарі про матір.

Відомий український співак налаштовує доньку проти ексдружини: фото листування

Скріншот переписки Собчука з донькою (фото: іnstagram.com/sob4ukmari)

Нагадаємо, днями Марія заявила, що розлучається зі своїм чоловіком через токсичні стосунки.

Вона оприлюднила шокуючу переписку зі співаком, в якій він називає її "невдячним створінням", а також погрожує відібрати у жінки квартиру.

Нещодавно зірка "Спіймати Кайдаша" оголосила про розставання з відомими актором.

Також Джамала відреагувала на те, що РФ оголосила її у розшук.

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