Alyosha відповіла на чутки про розлучення з Тарасом Тополею
Співачка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, вперше прокоментувала чутки про те, що вони з її чоловіком, фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, перебувають на межі розлучення. За словами артистки, вона не бачила подібні новини, однак їй неприємно чути такі коментарі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для OBOZ.UA.
Реакція Alyosha на чутки про розлучення з чоловіком
Так, останнім часом у мережі шириться інформація про те, що зірка повернулася зі США, куди виїхала після початку повномасштабного вторгнення РФ, через начебто проблеми у стосунках з Тополею.
Alyosha з Тарасом Тополею (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Знаменитість каже, що не слідкувала за тим, що про неї писали у пресі, коли вона повідомила про повернення в Україну.
"Я не бачила новин про те, що ми нібито ледве не розлучилися з чоловіком через відстань. Не знаю, хто це писав. Нехай таким людям все повернеться - кожному по їхніх справах", - емоційно висловилася дружина соліста "Антитіл".
Alyosha з Тарасом Тополею та дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Нагадаємо, раніше співачка зізнавалась, що в Америці у неї був складний психологічний стан. Зокрема, доходило до істерик і нервових зривів.
За словами Олени, вона дуже хотіла повернутися додому, але тоді не могла це зробити через постійні обстріли.
Нещодавно колишній чоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно.
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