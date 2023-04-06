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Жінка 20 років колола ботокс: ось, що з нею сталося після раптового припинення процедур (відео)

Що станеться, якщо довгий час колоти ботокс (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

55-річна медична сестра Бренда Блей, яка мешкає в Каліфорнії, цілих 20 років робила ін'єкції ботоксу собі в лоб. Зараз жінка припинила цей процес і показала, як змінилася її шкіра.

Відео вона розмістила на своїй сторінці в TikTok.

Що станеться, якщо так довго колоти ботокс

У жовтні 2022 року жінка перестала використовувати ботокс після 20 років регулярних уколів у чоло. На відео Бренда показує, що м'язи її лоба завмерли, натомість рухаються лише зморшки.

Це пов'язано з тим, що її м'язи довгий час були в завмерлому стані, тому зараз не здатні рухатися природним чином.

Оскільки Бренда медична працівниця, вона зазначила, що м'язи швидко відновляться. Для цього потрібно заповнити ту нестачу руху, яку вони відчували останні 20 років.

Вона також порадила всім хто, задумується стосовно ботоксу, що робити його можна, проте не варто забувати про перерви між ін'єкціями, щоб уникнути атрофування м'язів.

@nursebblay What hapoend if you use Botox for 20 years?#wrinkles #botox #midlifewomen #fiftyplus #aging #50 #follow #fypage original sound - Nursebblay

Навіщо колоти ботокс

Під час ін'єкцій речовина ботулотоксин потрапляє в якийсь м'яз і ніби блокує його нервові клітини. Це призводить до тимчасового паралічу тканин.

Молекули ботоксу при потраплянні в м'язову тканину переміщаються до нервових закінчень, проникають крізь мембрану всередину і блокують дію одного з білків. У результаті скорочення м'язів не відбувається, і зморшки не утворюються.

За 6-9 місяців дія ботулотоксину знижується, і процедуру треба повторити.

Ін'єкції ботоксу зазвичай роблять жінки, починаючи з 30-35 років, коли на шкірі обличчя починають з'являтися зморшки.

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