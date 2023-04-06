Женщина 20 лет колола ботокс: вот что с ней произошло после внезапной отмены процедур (видео)

Что произойдет, если так долго колоть ботокс

В октябре 2022 года женщина перестала использовать ботокс после 20 лет регулярных уколов во лбу. На видео Бренда показывает, что мышцы ее лба замерли, двигаются лишь морщины.

Это связано с тем, что ее мышцы долгое время были в застывшем состоянии, поэтому сейчас не способны двигаться естественным образом.

Поскольку Бренда медицинская работница, она отметила, что мышцы быстро восстановятся. Для этого нужно восполнить нехватку движения, которую они испытывали последние 20 лет.

Она также посоветовала всем, кто задумывается относительно ботокса, что делать его можно, однако не стоит забывать о перерывах между инъекциями, чтобы избежать атрофирования мышц.

Зачем колоть ботокс

Во время инъекций вещество ботулотоксин попадает в какую-либо мышцу и будто блокирует его нервные клетки. Это приводит к временному параличу тканей.

Молекулы ботокса при попадании в мышечную ткань перемещаются в нервные окончания, проникают сквозь мембрану внутрь и блокируют действие одного из белков. В результате сокращения мышц не происходит, и морщины не образуются.

Через 6-9 месяцев действие ботулотоксина снижается, и процедуру нужно повторить.

Инъекции ботокса обычно делают женщины, начиная с 30-35 лет, когда на коже лица начинают появляться морщинки.