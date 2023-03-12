8 помилок при виборі косметики, які допускає майже кожна жінка

Навіть якісна косметика може не піти на користь жінці, якщо неправильно підібрали під тип шкіри тощо. При покупці таких засобів слід враховувати масу факторів, інакше у кращому випадку викинете гроші на вітер, у гіршому - нашкодите своїй красі.

Про 8 найпоширеніших помилок при виборі косметики розповіли у групі "SoBeauty cosmetology" в Instagram .

Уникати консультації у лікаря

Це найперша і найпоширеніша помилка. Тому, якщо у вас є можливість звернутися до косметолога, це буде ідеальний варіант. Адже саме лікар зможе грамотно підібрати продукти, які ідеально підходять вашій шкірі.

Відсутність системного підходу

Шкіра - наш найбільший орган, і доглядати за нею треба системно, тобто щодня. Дотримуватися всіх етапів: очищення, тонізації, зволоження.

Не звертати увагу на склад косметики

Склад косметичного засобу дуже важливий. Адже саме активні інгредієнти впливають на результат.

Неправильно знайомитись з новинками

Якщо у вас чутлива шкіра, не купуйте всю лінійку бренду одразу. Почніть знайомитись з маркою, придбавши звичайний денний крем.

Використовувати крем без результату

Він обов’язково має гарно зволожувати шкіру, живити її корисними мікроелементами або допомогти позбутися проблеми.

Не зважати на сезон

Разом зі зміною пір року, змінюється стан шкіри, її колір і потреби.

Купувати за привабливою упаковкою

Звичайно, красива упаковка є відмінним доповненням до продукту, але у жодному разі не можна приймати рішення про покупку тільки на основі коробки.

Обирати товар за трендами

Так, щороку ми чуємо про ті чи інші тенденції в справі догляду за шкірою. Але вони мають загальний характер, і досить часто можуть бути не найкращим вибором персонально для твоєї шкіри. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, який засіб підійде саме для вас.