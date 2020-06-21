Жильцы взорвавшегося дома в Киеве не хотят ехать в общаги: разгорается скандал

Жители многоэтажного дома на Позняках, в котором произошел взрыв, не хотят ехать в общежитие. Они хотят к себе домой, где у них остались все вещи и ценности. Но пока никого не пускают в оба парадных, одно из которых уцелело.

Жильцам дома предлагают поехать в общежитие, поселиться и вернуться обратно. Об этом сообщил политический эксперт Михаил Чаплыга на своей странице в Facebook.

По его словам, в квартире, которая взорвалась, жила интеллигентная бабушка лет 80-ти. Ее дети находятся за границей. При этом квартира у нее была ухоженная.

"Пошесть со счетчиками по всей Украине. Все мы в опасности. Горгазы заключают левые договора с левыми конторами на субподряд. Если что - ответственности нет. А субподрядчики скорее всего липовые фирмы с зицпредседателем. Берут счетчики на поверку... ставят перемычки и все тяп ляп. По всей стране такая пошесть", - написал Чаплыга.

Он также отметил, что похоже в газ не добавляли в нужной пропорции одорант. Люди запах чувствовали, но те, кто менял счетчики, сказали, что газом будет пахнуть, и это нормально, в службу звонить не стоит.

Эвакуированных жильцов разместят в интернате на Харьковском шоссе. Для тех, кому негде остаться, предусмотрен автобус.

Стоит отметить, что мэр города Виталий Кличко заявил, что дом на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 будут разбирать.

Ранее жители взорвавшегося дома назвали виновников трагедии.