Мешканці будинку, що вибухнув у Києві не хочуть їхати в общаги: розгорається скандал

Мешканці багатоповерхового будинку на Позняках, в якому стався вибух, не хочуть їхати в гуртожиток. Вони хочуть до себе додому, де у них залишилися всі речі і цінності. Але поки нікого не пускають в обидва парадних, одне з яких вціліло.

Мешканцям будинку пропонують поїхати в гуртожиток, оселитися й повернутися назад. Про це повідомив політичний експерт Михайло Чаплига на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у квартирі, яка вибухнула, жила інтелігентна бабуся років 80-ти. Її діти знаходяться за кордоном. При цьому квартира у неї була доглянута.

"Пошесть з лічильниками по всій Україні. Всі ми в небезпеці. Міськгази укладають ліві договору з лівими конторами на субпідряд. Якщо що - відповідальності немає. А субпідрядники швидше за все липові фірми з "зицпредседателем". Беруть лічильники на повірку... ставлять перемички і все тяп ляп. По всій країні така пошесть", - написав Чаплига.

Він також зазначив, що схоже на газ не додавали в потрібній пропорції одорант. Люди відчували запах, але ті, хто змінював лічильники, сказали, що газом буде пахнути, і це нормально, в службу дзвонити не варто.

Евакуйованих мешканців розмістять в інтернаті на Харківському шосе. Для тих, кому ніде залишитися, передбачений автобус.

Варто зазначити, що мер міста Віталій Кличко заявив, що будинок на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 будуть розбирати.

Раніше жителі будинку, що вибухнув назвали винуватців трагедії.