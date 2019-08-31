Жевать жвачку и бегать: Супрун дала важные советы детям к 1 сентября

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун рассказала, как не испортить здоровье ребенку и нервы его родителям

Уляна Супрун , которая подала заявление на увольнение с поста и.о министра здравоохранения, за день до 1 сентября дала школьникам, а также их родителям важные советы относительно учебного года. Об этом эксперт написала на своей Facebook-странице.

Ребенок должен быть удобно одет

Даже если школьная форма является обязательной, она должна быть удобной. В ней ребенок должен свободно дышать, бегать, падать, и при этом, не сильно пачкать и мять одежду. У ребенка должна быть возможность одеться теплее утром, и впоследствии снять пиджак или лонгслив, и остаться в удобной одежде. Выбирайте одежду для ребенка из натуральных тканей, так как в сентябре, чаще всего, ее тепло.

Давайте ребенку с собой еду

Даже если ребенка кормят в столовой, у него все равно должна быть возможность перекусить, особо актуально это для учеников младших классов. Когда ребенок голоден - его мозг не может нормально работать.

На перемене дети должны есть не чипсы и шоколадки, и не булочку из столовой, а полноценную пищу. Решением может быть контейнер с нарезанными яблоками, морковью, орехами, сыром, фалафелем. Хорошо иметь бананы, несладкий йогурт, сухофрукты, пастилу. Контейнеры с едой готовьте накануне и храните их в холодильнике. Если ребенок приносит "тормозок" домой, спросите в чем причина.

Не забывайте о воде

Не молоко или сок в столовой, не сладкие газированные напитки, а воду, когда есть ощущение жажды. Жара, волнения, разговоры и уроки физкультуры приводят к усиленной потери влаги организмом. Обезвоживание у детей проявляется в виде раздражительности и неспособности сосредоточиться. Именно поэтому стоит позаботиться, чтобы в классах была питьевая вода. Кроме того, если дети будут пить сладкие напитки, у них испортятся зубы.

Жвачку жевать можно

Исследования показывают, что жевание жвачки без сахара помогает сосредоточиться, и предотвращает кариес, потому поддерживает слюноотделение, а следовательно - минерализацию зубов, а также мешает образованию зубного камня и нейтрализует кислоту.

Иллюстрация к посту (Facebook)

Позвольте ребенку быть активным

Обычно детям запрещают бегать в корридорах и по школе, забывая, что физическая активность очень важна. С 5 до 17 лет каждый день ребенок должен делать физические упражнения.

Пусть физкультура будет любимым предметом

Физкультура должна поддерживать здоровье и тренировать, а не вызывать ненависть, желание "откосить", создавать поводы для буллинга или соперничества. В зале физкультуры должна быть возможность проветрить и поставить музыку.

Школа должна разрешать приезжать в нее на велосипеде или самокате

То есть иметь парковку для детского транспорта, ограничения для парковки авто на тротуаре, участвовать в разработке велоинфрастурктуры в городе или селе. Участвовать не путем сбора средств с родителей, а путем общественной активности.

Туалеты должны соответствовать санитарным нормам

Для начала в школьных туалетах должны быть установлены кабинки, а не ряд унитазов.Дети должны чувствовать себя в безопасности и иметь все возможности для гигиены. Мыть руки с мылом следует поощрять постоянно, потому что через руки передаются вирус гриппа, аденовирус, вирус гепатита А, сальмонеллы.

Вакцинируйте детей

Это единственный надежный способ защитить их от опасных болезней и обезопасить других школьников, которые по определенным причинам не могут быть вакцинированы. А также - это вклад в формирование коллективного иммунитета и защита от эпидемий.

Также Супрун дала советы родителям, касающиеся их самих.

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Как мы ранее писали, Уляна Супрун, а также ее заместители - Павел Ковтонюк и Александр Линчевский написали заявления об увольнении с занимаемых должностей.

Кстати, Супрун опубликовала на своей странице фото и селфи, сделанные с коллегами и просто украинцами, которые пришли на акцию под стены ведомства.