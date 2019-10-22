Жетоны и талоны все еще в силе: в Киеве снова отложили нововведения

В Киеве в конце октября должны были полностью исчезнуть жетоны на станциях метро, а также талоны в других видах коммунального транспорта. Но запуск электронного билета, запланированный на 1 ноября, снова перенесли.

Дело в том, что система продажи е-билета еще не до конца усовершенствована, а проезд по ним продолжает давать сбои. Об этом пишет "Сегодня", со ссылкой на директора департамента информационно-коммуникационных технологий Киевского горсовета Юрия Назарова.

Жетоны и талоны обещали полностью вывести из оборота начиная с 1 ноября. Альтернативой должны были стать бесконтактные транспортные карточки и билеты с QR-кодами.

Е-билет (фото: tehnot.com)

Чиновник не назвал сроки, когда жетоны и талоны прекратят свое существование, но уточнил, что киевляне стали гораздо чаще пользоваться е-билетами. В ближайшей перспективе талоны и жетоны продолжат сосуществовать с бесконтактными пластиковыми картами.

"Билеты и жетоны постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода продлится несколько месяцев", - рассказал Юрий Назаров.