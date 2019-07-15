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Школьники Киева получат электронные ученические билеты: как их оформить

STYLERЖизнь    15.07.2019 - 16:43
Школьники Киева получат электронные ученические билеты: как их оформить
Электронный ученический билет школьника Киева (фото: коллаж РБК-Украина)

С сентября киевские школьники могут получить Электронный ученический билет

Электронный ученический билет киевского школьника можно будет получить с начала нового учебного года. Данный билет дает право получить льготный проезд в общественном транспорте столицы. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки.

Специальное транспортное приложение поможет родителям отслеживать перемещение ребенка по городу. Чтобы получить электронный билет родителям необходимо пройти регистрацию на портале предоставления электронных услуг. При этом чтобы подтвердить свои данные необходимо будет воспользоваться квалификационной электронной подписью (КЭП, ЭЦП) или BankID.

Чтобы заказать электронный школьный билет, нужно в Личном кабинете киевлянина указать все необходимые данные о ребенке. Также нужно добавить фото школьника.

Школьники Киева получат электронные ученические билеты: как их оформить

Школа (фото: Униан)

Услуга предоставляется в несколько этапов: отправленная заявка попадает в учебное заведение, где ее проверяют и подтверждают, после чего передают заказ на печать ученических билетов.

Электронный ученический билет предоставляется за счет городского бюджета. В случае потери билета его можно будет заказать повторно, но необходимо будет оплатить данную услугу.

В данное время электронный ученический билет предоставляется в тестовом режиме.

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