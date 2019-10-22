ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жетоны и талоны все еще в силе: в Киеве снова отложили нововведения

STYLERЖизнь    22.10.2019 - 17:11
Жетоны и талоны все еще в силе: в Киеве снова отложили нововведения
В метро Киева продолжат действовать жетоны (коллаж: РБК-Украина)

В метро Киева и другом транспорте можно по-прежнему пользоваться привычными жетонами и талонами

В Киеве в конце октября должны были полностью исчезнуть жетоны на станциях метро, а также талоны в других видах коммунального транспорта. Но запуск электронного билета, запланированный на 1 ноября, снова перенесли.

Дело в том, что система продажи е-билета еще не до конца усовершенствована, а проезд по ним продолжает давать сбои. Об этом пишет "Сегодня", со ссылкой на директора департамента информационно-коммуникационных технологий Киевского горсовета Юрия Назарова.

Жетоны и талоны обещали полностью вывести из оборота начиная с 1 ноября. Альтернативой должны были стать бесконтактные транспортные карточки и билеты с QR-кодами.

Жетоны и талоны все еще в силе: в Киеве снова отложили нововведения

Е-билет (фото: tehnot.com)

Чиновник не назвал сроки, когда жетоны и талоны прекратят свое существование, но уточнил, что киевляне стали гораздо чаще пользоваться е-билетами. В ближайшей перспективе талоны и жетоны продолжат сосуществовать с бесконтактными пластиковыми картами.

"Билеты и жетоны постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода продлится несколько месяцев", - рассказал Юрий Назаров.

Прогресс не остановишь: из-за электросамокатов в Украине хотят изменить ПДД Должны платить больше: в Укравтодоре сообщили неприятную новость для водителей
Новости Украины транспортэлектронный билете-билет
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь