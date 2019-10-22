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Жетони й талони все ще в силі: у Києві знову відклали нововведення

STYLERЖиття    22.10.2019 - 17:11
Жетони й талони все ще в силі: у Києві знову відклали нововведення
У метро Києва продовжать діяти жетони (колаж: РБК-Україна)

В метро Києва та іншому транспорті можна користуватися звичними жетонами і талонами

В Києві наприкінці жовтня повинні були повністю зникнути жетони на станціях метро, а також талони в інших видах комунального транспорту. Але запуск електронного квитка, запланований на 1 листопада, знову перенесли.

Справа в тому, що система продажу е-квитка ще не до кінця вдосконалена, а проїзд по них продовжує давати збої. Про це пише "Сегодня", з посиланням на директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міськради Юрія Назарова.

Жетони і талони мали вивести з обороту, починаючи з 1 листопада. Альтернативою повинні були стати безконтактні транспортні картки і квитки з QR-кодами.

Жетони й талони все ще в силі: у Києві знову відклали нововведення

Е-квиток (фото: tehnot.com)

Чиновник не назвав терміни, коли жетони і талони припинять своє існування, але уточнив, що кияни стали набагато частіше користуватися е-квитками. У найближчій перспективі талони і жетони продовжать співіснувати з безконтактними пластиковими картами.

"Квитки і жетони поступово будуть виводити з обігу. Я думаю, процес виведення триватиме кілька місяців", - розповів Юрій Назаров.

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