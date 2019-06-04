Без жетонов, зато с туалетами: метро Киева ждут кардинальные изменения

Киевское метро в этом году ждут кардинальные изменения. Какие еще реформы, кроме исчезновения жетонов из оборота ждут Киевский метрополитен, в материале Styler.

Метро без жетонов

Оборот жетонов полностью будет прекращен в Киевском метрополитене с 31 октября, 2019 года. После этой даты оплатить разовую поездку можно будет с помощью бесконтактной банковской карты на желтом турникете или приобрести карточку на 1 поездку.

А для тех, кто регулярно пользуется услугами подземки предлагают приобрести Kyiv Smart Card, для которой уже работают специальные желтые турникеты.

Метро в Киеве ждут кардинальные изменения (фото: tehnot.com)

Сейчас транспортную карточку можно купить или пополнить:

на станциях метро,

в "личном кабинете киевлянина",

через приложение KyivSmartCity,

в терминалах Ibox, EasyPay, 2click,

через KyivPayBot в Телеграм та Facebook, а также KyivMetroBot в Телеграм та Facebook.

К тому же в ближайшее время ее можно будет пополнить с помощью приложений Приват 24, Ощад 24/7, в терминалах самообслуживания КП ГИВЦ, ПриватБанка, Ощадбанка и на портале EasyPay

Отметим, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая будет стоит 6,5 грн, а после использования поездок ее можно будет вернуть в кассу и получить залоговую стоимость.

Дефибрилляторы на станциях

Инициативная группа разработала проекты "РеаниМетро", которые были опубликованы на сайте общественного бюджета Kyivsmartsity.

Сейчас речь идет об оборудовании устройствами для реанимации при внезапной остановке сердца пересадочных станций - Майдан Незалежности, Крещатик и Дворец Спорта, Площадь Льва Толстого, Театральная и Золотые Ворота.

На сайте опубликовано и ждут рассмотрения два проекта.

"Также мы хотим научить персонал Киевского метрополитена оказывать первую помощь при травмах и неотложных состояниях", - говорится в заявлении инициаторов проектов.

Метро в Киеве ждут кардинальные изменения (фото: facebook.com)

Туалеты на станциях

С 1 сентября 2019 года при проектировании новых станциий и реконструкции старых будут устанавливатся туалеты для пассажиров.

Отметим, что санузлы будут устанавливать на входе-выходе со станций. Такая практика успешно внедрена во многих европейских странах, а также в метро города Харькова.

Напомним, ранее мы писали о том, что в киевском метро произошло кровавое ЧП.

А также сообщали о том, какие нововведения украинцам ждать этим летом.