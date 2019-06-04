Без жетонів, зате з туалетами: на метро Києва чекають кардинальні зміни

На київське метро в цьому році чекають кардинальні зміни. Які ще реформи, крім зникнення жетонів з обороту чекають Київський метрополітен, в матеріалі Styler.

Метро без жетонів

Оборот жетонів повністю буде припинений в Київському метрополітені з 31 жовтня 2019 року. Після цієї дати сплатити разову поїздку можна буде за допомогою безконтактної банківської карти на жовтому турнікеті або придбати картку на 1 поїздку.

А для тих, хто регулярно користується послугами підземки пропонують придбати Kyiv Smart Card, для якої вже працюють спеціальні жовті турнікети.

Метро у Києві чекають кардинальні зміни (фото: tehnot.com)

Зараз транспортну картку можна купити або поповнити:

на станціях метро,

в "особистому кабінеті киянина",

через додаток KyivSmartCity,

в терміналах Ibox, EasyPay, 2click,

через KyivPayBot в Телеграм та Facebook, а також KyivMetroBot в Телеграм та Facebook.

До того ж, найближчим часом її можна буде поповнити з допомогою програми Приват 24, Ощад 24/7, в терміналах самообслуговування КП ГІОЦ, ПриватБанку, Ощадбанку та на порталі EasyPay

Відзначимо, що при поповненні карти метро на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн, а після використання поїздок її можна буде повернути в касу і отримати заставну вартість.

Дефібрилятори на станціях

Ініціативна група розробила проекти "РеаніМетро", які були опубліковані на сайті громадського бюджету Kyivsmartsity.

Зараз мова йде про обладнання приладами для реанімації при раптовій зупинці серця пересадочних станцій - Майдан Незалежності, Хрещатик та Палац Спорту, Площа Льва Толстого, Театральна та Золоті Ворота.

На сайті опубліковано і чекають на розгляд два проекти.

"Також ми хочемо навчити персонал Київського метрополітену надавати першу допомогу при травмах та невідкладних станах", - йдеться в заяві ініціаторів проектів.

Метро у Києві чекають кардинальні зміни (фото: facebook.com)

Туалети на станціях

З 1 вересня 2019 року при проектуванні нових станциий і реконструкції старих будуть встановлюватись туалети для пасажирів.

Зазначимо, що санвузли будуть встановлювати на вході-виході зі станцій. Така практика успішно впроваджена в багатьох європейських країнах, а також у метро міста Харкова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у київському метро сталася кривава НП.

А також повідомляли про те, на які нововведення українцям чекати цього літа.