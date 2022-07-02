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Жестяные, винтовые или термо: какие крышки самые лучшие для консервации

Крышки для консервации (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Каждая хозяйка делая сезонную консервацию, использует собственные методы и уловки, но есть определенные моменты, которые следует делать, всем все одинаково, одним из таких моментов есть крышки для консервирования

О том, как правильно выбрать крышку - читайте в нашей статье Styler далее.

Как рассказали эксперты правильный выбор крышек для консервирования обеспечит не только сохранение на необходимый срок, но и спасет от возможного образования бактерий ботулизма.

Сейчас есть высокий выбор крышек, но не все они универсальны. Поэтому у каждого вида есть своя специфика.

Жестяные. Подходят для консервирования, как соленых, так и сладких закруток. Но отличающиеся поверхностью, не лакированные крышки из белой жести не подходят для консервирования продуктов, окисляющих олово.

Лучше всего подходят лакированные крышки, они немножко дороже, но не настолько существенно, чтобы от них отказываться. У таких крышек срок годности 3 года.

Винтовые. Преимуществами таких крышек является неограниченный срок годности. Их можно использовать несколько раз, если резиновая прокладка и общее состояние соответствуют своим характеристикам. Минусом таких крышек является то, что они подходят лишь к банкам с подобной резьбой.

Термокрышки. Для использования такой крышки не нужны лишние приборы, только окуните крышку в горячую воду на 15 секунд и наденьте ее на банку. Из минусов можно назвать одноразовость и преимущественное использование для консервации варенья.

Если вы сделали все правильно, то после остывания по центру крышки должно появиться небольшое углубление.

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