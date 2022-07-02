Бляшані, гвинтові чи термо: які кришки найкращі для консервації

Як розповіли експерти, правильний вибір кришок для консервування забезпечить не тільки збереження на потрібний термін, а й врятує від можливого утворення бактерій ботулізму.

Зараз є високий вибір кришок, але не усі вони є універсальні. Відтак у кожного виду є своя специфіка.

Бляшані. Підходять для консервування, як солоних, так і солодких закруток. Але відрізняються поверхнею, не лаковані кришки з білої жерсті не підходять для консервування продуктів, що окислюють олово.

Найкраще підходять лаковані кришки, вони трошки дорожчі, але не настільки суттєво, щоб від них відмовлятись. У таких кришок термін придатності 3 роки.

Гвинтові. Перевагами таких кришок є необмежений термін придатності. Їх можна використовувати декілька разів, якщо гумова прокладка та загальний стан відповідають своїм характеристикам. Мінусом таких кришок є те, що вони підходять лише до банок з подібною різьбою.

Термокришки. Для використання такої кришки не потрібні зайві прилади, лише занурте кришку у гарячу воду на 15 секунд та надягніть її на банку. З мінусів можна назвати одноразовість та переважне використання для консервації варення.

Якщо ви зробили усе правильно, то після охолодження по центру кришки має з'явитись невелике заглиблення.