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Жести чоловіка, які покажуть, що він відчуває до жінки насправді

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Четвер 17 лютого 2022 11:57
Жести чоловіка, які покажуть, що він відчуває до жінки насправді Фото: як чоловік проявляє свої почуття (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Любов настільки складне і багатошарове почуття і поняття, що ні описати його однозначно, ні проявити - неможливо. Особливо чоловікам, які більш скупі в знаках любові, через що багато дівчат навіть будучи у відносинах продовжують "ворожити на ромашці".

Про це пише Dazling.

Обличчя

Закоханий в вас чоловік буде шукати тактильного контакту з вашим обличчям. Якщо він сором'язливий, не впевнений у відповідному почутті, він буде це робити ніби ненароком: наприклад, прикидатися, що видаляє невидиму порошинку з вашого чола або вилиці або просто відводить волосся за вухо. Той, хто вами не цікавиться, ніколи не буде торкатися вашого обличчя.

Волосся

Дотик до волосся жінки - один із проявів почуттів. Якщо він доторкається до твого волосся або навіть злегка грає з ним, він дійсно хоче бачити, як ви реагуєте на його дотик.

Руки

Закоханий чоловік погладить вашу руку або навіть схопить її несподівано. Навіть те, як ви тримаєте руки, може багато розповісти про ваші стосунки. Якщо вам комфортно тримати його за руку - це важливий знак взаємності і "хімії", що відбувається між вами.

Ноги

Якщо чоловік зацікавлений в жінці, він завжди буде шукати фізичного контакту з нею. Наприклад, сидіти якомога ближче, може ненароком торкатися ваших колін. Так він, як і з волоссям, хоче побачити вашу на нього реакцію.

Слова

Чоловік, якому ви цікаві, важливі і потрібні, буде уважно слухати вас, вловлювати кожне ваше слово. Він може кивати, нахилятися ближче і звичайно ж шукати зорового контакту.

Раніше ми писали про п'ять знаків, що чоловік любить по-справжньому, а не грає з вами.

Також психолог також розповіла, як розпізнати аб'юзера в стосунках.

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